Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz bekommt es demnächst mit britischen Eurofightern zu tun. Die Regierung in der Downing Street kündigte nun an, dass man Saudi-Arabien im Kampf gegen die Huthi unterstützen werde. Derweil hat Irans Parlament den Rüstungsexperten Mehrdad Achlaghi Ketabtschi als neuen Verteidigungsminister bestätigt. In Richtung Donald Trump sprach dieser gleich eine Drohung aus.

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mit Material von dpa und AFP