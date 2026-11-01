Im Ukraine-Krieg könnte es neue Bewegung in den diplomatischen Bemühungen geben. US-Präsident Donald Trump kündigte ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Nur wenige Tage nach einer Krebsoperation wandte sich Leo XIV. offenbar direkt an die Präsidenten Russlands und der Ukraine. Er warb für eine Feuerpause, um Hilfslieferungen und Evakuierungen zu ermöglichen. Wie groß sein Anteil an der späteren Einigung war, ist allerdings umstritten.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA