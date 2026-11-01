Im Ukraine-Krieg könnte es neue Bewegung in den diplomatischen Bemühungen geben. US-Präsident Donald Trump kündigte ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

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Nur wenige Tage nach einer Krebsoperation wandte sich Leo XIV. offenbar direkt an die Präsidenten Russlands und der Ukraine. Er warb für eine Feuerpause, um Hilfslieferungen und Evakuierungen zu ermöglichen. Wie groß sein Anteil an der späteren Einigung war, ist allerdings umstritten.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates Vor 31 Minuten Papst Leo XIV. soll sich für Waffenruhe in der Ukraine eingesetzt haben 20:30 Uhr Selenskyj: Neptun-Raketen zerstören russische Jagdbomber am Boden 05:39 Uhr Trump kündigt „sehr bald“ Treffen mit Putin und Selenskyj an 04:51 Uhr Melania Trump verkündet Ausweitung der Waffenruhe Louisa Thönig Papst Leo XIV. soll sich für Waffenruhe in der Ukraine eingesetzt haben Papst Leo XIV. hat sich offenbar persönlich für eine humanitäre Waffenruhe im Ukraine-Krieg eingesetzt. Wie die italienische Zeitung „La Stampa“ berichtet, soll das Oberhaupt der katholischen Kirche eine wichtige Rolle bei der sechstägigen Feuerpause rund um die russisch besetzte Stadt Oleschky gespielt haben. Tausende Zivilisten konnten dadurch nach Angaben des Berichts eine vorübergehende Atempause erleben.



Der Papst hatte sich demnach bereits am 16. Oktober eingeschaltet. Nur drei Tage nach einer Krebsoperation telefonierte Leo XIV. sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Dabei habe er Putin um eine Waffenruhe gebeten, damit humanitäre Hilfsgüter in die Region gebracht und Zivilisten sicher aus dem Kampfgebiet gebracht werden könnten. Putin habe Unterstützung für die Initiative des Vatikans zugesagt.



Am folgenden Tag konnte der Papst das Krankenhaus verlassen. Eine Woche nach den Telefonaten, am 23. Oktober, vereinbarten Russland und die Ukraine schließlich eine sechstägige Feuerpause im Gebiet um Oleschky. Die Vermittlung der Vereinbarung wurde der US-First-Lady Melania Trump zugeschrieben. Nach Darstellung von „La Stampa“ soll auch Leo XIV. auf die Einigung hingewirkt haben.



Wie groß der tatsächliche Einfluss des Papstes auf die Vereinbarung war, ist allerdings nicht abschließend geklärt. Vatikan-Außenminister Erzbischof Paul Gallagher äußerte Zweifel an einer direkten Beteiligung des Heiligen Stuhls. Er glaube nicht, dass der Vatikan unmittelbar an der Vermittlung beteiligt gewesen sei. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka US-Außenministerium genehmigt Patriot-Lieferung an Ukraine Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit. Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Selenskyj: Russland greift weiter den Energiesektor an Die russischen Streitkräfte setzen die Angriffe gegen den ukrainischen Energiesektor nach Regierungsangaben aus Kiew unvermindert fort. „Leider gibt es jeden Tag Treffer in der Energieinfrastruktur, sehr viele Schäden; die russische Operation gegen unsere Stromerzeugung, gegen unsere Netze und gegen die Stromverbindungen dauert an“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Vielerorts seien die Notdienste im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen. Dennoch sorgten weitere russische Angriffe immer wieder für Unterbrechungen der Arbeiten sowie für neuen Stromausfall. „Die Russen haben keinen einzigen Schritt zur Deeskalation im Energiesektor unternommen“, sagte Selenskyj. Die Ukraine baue unterdessen ihre Kapazitäten für Fernangriffe ihrer Kampfdrohnen aus. „Russische Anlagen auf der Linie von der Jamal-Halbinsel bis tief nach Westsibirien hinein sind inzwischen in Reichweite unserer Fernkampfdrohnen“, berichtete Selenskyj auf Facebook. Er kündigte zugleich den Ausbau dieser Fernkampfeinheiten an. „Die ukrainischen Fernkampf-Kapazitäten gehören zu den echten Garanten unserer Unabhängigkeit in diesem Krieg, und sie werden auch nach dem Krieg unsere langfristige Sicherheitsgarantie bleiben.“ Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Leonhard Rosenauer Feuerpause in Oleschky: Einwohner aus besetzter ukrainischer Stadt evakuiert Inmitten einer Feuerpause haben zur Flucht bereite Einwohner von Oleschky die von Russland besetzte südukrainische Stadt verlassen können. „Die ukrainische Delegation ist zusammen mit den Einwohnern von Oleschky nach Anapa aufgebrochen. Von dort aus werden sie nach Belarus fliegen und dann mit dem Bus nach Hause fahren“, erklärte der ukrainische Unterhändler David Arachamia am Freitag im Onlinedienst Telegram.



Das Weiße Haus hatte in der vergangenen Woche eine von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe für Oleschky verkündet, die am Dienstag in Kraft trat und bis Sonntagabend gelten soll. Sie sollte vor allem dazu dienen, die etwa 2000 verbliebenen Einwohner in Sicherheit zu bringen. Am Freitag waren Vertreter aus Kiew und Moskau in Oleschky eingetroffen, um die Evakuierung zu überwachen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Leonhard Rosenauer Moskau wirft Ukraine Angriffe auf Raffinerien vor Das ukrainische Militär hat nach Angaben aus Moskau seine Angriffe auf russische Raffinerien wieder aufgenommen. „Wir hatten eine Zeit lang eine Pause. Doch heute wurden die Angriffe ... wieder aufgenommen, und unsere Betriebe arbeiten unter Schutzmaßnahmen“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti Vizeministerpräsident Alexander Nowak. Insgesamt seien drei Raffinerien und ein Gas-Chemiekomplex angegriffen worden. Eine Anlage wurde demnach „geringfügig“ beschädigt. Nähere Angaben zu den Angriffszielen und den eingesetzten Waffen machte er dabei nicht. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Leonhard Rosenauer Hilfsgüter laut Ukraine in der Frontstadt Oleschky eingetroffen In der russisch besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky hat eine von den USA vermittelte Hilfsaktion begonnen. „Wir sind in Oleschky angekommen und übergeben den Einwohnern einige Dutzend Tonnen an humanitärer Hilfe - Lebensmittel, Hygienemittel, Treibstoff für Notstromer und andere notwendige Dinge“, teilte Russlands Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa gemäß der russischen Nachrichtenagentur Interfax mit.



Die Menschen, die die Stadt verlassen möchten, stiegen in bereitgestellte Busse. Die Gruppe wurde geteilt in diejenigen, die nach Russland oder von russischen Truppen besetzte Gebiete gelangen möchten und diejenigen, die in den regierungskontrollierten Teil der Ukraine wollen. „Allen wird eine solche Möglichkeit gewährt“, versprach Lantratowa in einem Video. Nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten waren 25 Busse mit mehr als 750 Sitzplätzen im Einsatz. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Ukraine setzte Angriffe auf russische Ölraffinerien aus Einem Medienbericht zufolge hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien ausgesetzt, nachdem US-Präsident Donald Trump wochenlang Druck ausgeübt hatte. Das berichtet das "Wall Street Journal" und beruft sich auf interne Quellen in der ukrainischen Armee. Die inoffizielle Pause, die voraussichtlich mindestens bis nach den US-Zwischenwahlen andauern soll, begann demnach Anfang vergangener Woche. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Russischer Außenminister Lawrow zu G20-Treffen in USA eingetroffen Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist russischen Staatsmedien zufolge zu einem Treffen der G20-Außenminister in den USA eingetroffen. Dies berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Freitag. Wie sein Ressort in Moskau tags zuvor mitgeteilt hatte, wird Lawrow bei dem Treffen auf eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland drängen.



Lawrows Teilnahme an dem G20-Außenministertreffen am Freitag und Samstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia findet im Vorfeld neuer Gespräche zwischen Vertretern aus Moskau, Kiew und Washington statt. Dabei soll versucht werden, auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuarbeiten. Der nächste G20-Gipfel findet am 14. und 15. Dezember in Miami statt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Es habe einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude gegeben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde ein Brand ausgelöst. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Selenskyj: Neptun-Raketen zerstören russische Jagdbomber am Boden Zwei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sind nach ukrainischen Angaben bei einem Raketenangriff am Boden zerstört worden. "Ich danke euch, Jungs, für das Ergebnis", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Iskander-Raketen beschädigt worden. Die Jagdbomber vom Typ Suchoi Su-34 werden zum Abwurf der gefürchteten Gleitbomben verwendet.



Nach Angaben der ukrainischen Marine gab es einen Angriff mit Neptun-Raketen auf den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd. Der Fliegerhorst ist über 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.



Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger "Fighterbomber": «Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte."

dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Wadephul will "Familienfoto" mit Lawrow nicht fernbleiben Außenminister Johann Wadephul will einem möglichen"Familienfoto" zusammen mit dem russischen Kollegen Sergej Lawrow beim Treffen der G20-Außenminister in den USA nicht fernbleiben. Bei Kongressen wie der Zusammenkunft der großen Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag in Atlanta "ist es automatisch so, dass es gemeinsame Fotos gibt. Es ist eben eine zentrale Aufgabe von Außenministern, miteinander zu sprechen", sagte der CDU-Politiker bei einem Auftritt mit dem Außenminister von Panama, Javier Martínez-Acha Vásquez, in der Hauptstadt Panama-Stadt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukraine: 13 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 13 Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem «entsetzlichen Angriff» auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Er forderte einmal mehr, dass Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürften, solange der Krieg andauere. Es sei Zeit für härtere Sanktionen der EU, der USA und der G7. Selenskyj veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das demnach die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Lawrow reist zu G20-Außenministertreffen Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nach Angaben aus Moskau zum G20-Außenministertreffen in die USA reisen. Im letzten Moment sei es gelungen, die Mehrheit der Fragen zu klären, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Sie verwies auf Schwierigkeiten der russischen Delegation, die sie bereits zuvor angesprochen habe. Es sei der Eindruck entstanden, vor allem was die Ausgabe von Visa betreffe, dass nicht alle in Washington froh über den geplanten Besuch der russischen Delegation seien. Lawrow nimmt regelmäßig an Treffen im G20-Format teil. Bei den Ministertreffen wird der große Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorbereitet. Die USA hatten Kremlchef Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen und damit teilweise Kritik ausgelöst. In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil - also vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Schiff im Schwarzen Meer von Drohne getroffen – Anrainer beraten über Sicherheit Vor der Küste Bulgariens ist erneut ein Handelsschiff von Drohnen getroffen worden. Wie die Behörden des Landes am Mittwoch mitteilten, war das unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff auf dem Weg nach Rumänien. Etwa 21 Seemeilen vor der nördlichen Küstenstadt Schabla schlugen demnach drei Drohnen ein. Die 18-köpfige Besatzung – bestehend aus 14 Filipinos und vier Ukrainern – konnte demnach an Bord eines bulgarischen Militärschiffs in Sicherheit gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens der Verteidigungsminister von Bulgarien, Rumänien und der Türkei zur Sicherheit im Schwarzen Meer. Wie der bulgarische Minister Dimitar Stojanow auf einer Pressekonferenz in Sofia sagte, wollen die drei Staaten ihre Zusammenarbeit angesichts der zunehmenden Drohnenangriffe auf Handelsschiffe intensivieren. Geplant seien ein verbesserter Informationsaustausch sowie der Ausbau von Frühwarnkapazitäten in der Region. Weitere Treffen sollen in Bukarest und Ankara stattfinden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Selenskyj hofft auf Beteiligung der EU an Ukraine-Gesprächen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Hoffnung geäußert, dass bei den für November geplanten Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehmen werde. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskyj in Den Haag. Selenskyj war in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten zusammen getroffen. Wann und wo die Gespräche stattfinden sollen, ist noch nicht bekannt. Selenskyj erwartet, dass darüber erst wieder Anfang November nach den Zwischenwahlen in den USA geredet werde. Die Niederlande sagten der Ukraine eine halbe Milliarde Euro an militärischer Hilfe zu. Das solle dem Land vor allem über den kommenden Winter helfen, sagte Ministerpräsident Jetten. Zu dem Paket gehören dem Regierungschef zufolge auch Luftabwehrgeschütze und Drohnen. Zuvor hatten die Niederlande der Ukraine bereits ein Hilfspaket von insgesamt 1,2 Milliarden Euro zugesagt. Dabei geht es um nicht militärische Güter. Jetten wies darauf hin, dass Russland gerade jetzt kurz vor Winteranfang Angriffe auf zivile Ziele und wichtige Infrastruktur in der Ukraine intensiviere. Europa müsse nun geschlossen handeln und die Sanktionen gegen Russland verstärken. Selenskyj sollte am Abend auch von König Willem-Alexander empfangen werden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA