In der russisch besetzten ukrainischen Stadt Oleschky ist eine örtlich begrenzte Waffenruhe in Kraft getreten. Die von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Feuerpause soll angesichts knapper Lebensmittel, fehlenden Wassers und Medikamentenmangels Hilfslieferungen sowie die Evakuierung von Zivilisten ermöglichen.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Unterdessen ist bei einem russischen Angriff in Kiew eine wichtige Brücke über den Dnipro beschädigt worden. Der Zugverkehr über die Südbrücke wurde vorerst eingestellt.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA