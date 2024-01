Giessen. Pisa legt offen: Der Mathematik-Unterricht kommt an die Jugendlichen nicht mehr heran. Das Mathematikum in Gießen schon. Ein Besuch.

Textaufgaben, Lehrbücher, Formeln. Lehrkräfte rechnen an der Tafel vor, die Klasse schreibt ab. Was auch schon vor 30 Jahren nur leidlich funktionierte, verliert mehr und mehr den Bezug zur Lebenswirklichkeit. Mathe? Wozu soll das gut sein, sagen offenbar – so die Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie – immer mehr Schülerinnen und Schüler. Und wurschteln sich durch. Die Folge: 15-jährige Jugendliche haben im Vergleich zum Jahr 2018 ein Jahr verloren. Der Anteil derjenigen, die mit einfachsten Aufgaben nicht klarkommen, wächst. Viele könnten noch nicht einmal Preise im Supermarkt vergleichen, stellt ein Autor der Studie fest.