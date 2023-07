Ukraine: Asow-Kämpfer kehrt zurück – und hält bewegende Rede

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in der Türkei einen Erfolg erzielt. Bei seiner Abreise durfte er mehrere ukrainische Kommandeure des Asow-Regiments mitnehmen.

Selenskyj holt Asow-Kämpfer in die Ukraine zurück

Selenskyj holt Asow-Kämpfer in die Ukraine zurück

Beschreibung anzeigen

Er kämpfte gegen die Russen um das Asow-Stahlwerk, ging in Kriegsgefangenschaft – und doch will Denys Prokopenko zurück an die Front.