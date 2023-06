Staudamm-Katastrophe in der Ukraine: Botschafter Makeiev mit düsterer Prognose

Hochwasser in Cherson: Helfer beschossen - massenhaftes Fischsterben

Während noch immer Menschen in der ukrainischen Stadt Cherson vor den verheerenden Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden, geht der Beschuss der Stadt weiter. Das musste jetzt auch der jüdische Oberrabbiner der Ukraine erfahren: Er geriet in Cherson ins Kreuzfeuer. Da, wo das Wasser zurückgeht, bleiben massenhaft tote Fische zurück.

