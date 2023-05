Russland: Prigoschin rekrutiert für Wagner-Gruppe – Postings für Lebensmüde

Prigoschin: Wagner-Gruppe übergibt Bachmut an russische Armee

Nach der Eroberung von Bachmut hat die Söldnergruppe Wagner nach Angaben ihres Anführers Jewgeni Prigoschin mit der Übergabe ihrer Stellungen in der ostukrainischen Stadt an die russische Armee begonnen. Bis zum 1. Juni soll der Großteil der Einheiten auf andere Stützpunkte verlegt sein, sagte Prigoschin in einem von seinem Pressedienst veröffentlichten Video.

