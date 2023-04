Erdogan würgt im TV: Herzinfarkt-Gerücht wirft Fragen zu Gesundheit auf

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Das ist der Staatschef des Landes, Recep Tayyip Erdogan.

Berlin. In internationalen Medien häuften sich in den vergangenen Tagen Meldungen über einen Krankenhausaufenthalt, sogar von einem Herzinfarkt war die Rede: Doch an den Spekulationen rund um Recep Tayyip Erdogans Gesundheitszustand soll nichts dran sein – das zumindest sagt der Sprecher des türkischen Präsidenten.

Am Mittwochabend teilte der Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun auf Twitter eine Bilder-Collage von Tweets, in denen über einen angeblichen Herzinfarkt Erodgans berichtet wird. Dazu schrieb Altun: "Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen bezüglich der Gesundheit des Präsidenten kategorisch zurück."

Auch Vizepräsident Fuat Oktay bestätigte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass es Präsident Erdogan gutgehe. "Wir stehen ständig in Kontakt. Er hat sich etwas erkältet."

Erdogan: Gesundheitsprobleme im TV und Berichte über Herzinfarkt

Doch wie gerieten die Gerüchte um den türkischen Präsidenten in Umlauf? Am Dienstagabend musste Erdogan aufgrund von Magenproblemen ein Live-Fernsehinterview unterbrechen. Zuvor waren in der gemeinsamen Live-Übertragung von Kanal 7 und Ülke TV Würgegeräusche zu hören, die Kamera war währenddessen allerdings nicht auf den Politiker gerichtet. "Werbung", forderte der Reporter.

"Gestern und heute waren harte Arbeit. Deswegen habe ich eine Magen-Darm-Grippe bekommen", entschuldigte sich der Politiker nach seiner Rückkehr vor die Kameras, sichtlich blass im Gesicht. Das um 90 Minuten verzögerte TV-Gespräch wurde anschließend nach insgesamt etwa zehn Minuten beendet. Auf Twitter verkündete der 69-Jährige später, dass es sich nur um geringfügige Beschwerden gehandelt habe, er sich auf Anraten von Ärzten dennoch zu Hause ausruhen werde.

Es dauerte nicht lange, bis anschließend Behauptungen die Runde machten, Erdogan habe einen Herzinfarkt erlitten und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In sozialen Medien spekulierten Nutzerinnen und Nutzer über eine Vergiftung. Selbst US-amerikanische Medien griffen die Spekulationen auf.

Erdogan: Weitere Terminabsage kurz vor Wahl

Trotz dementierten Spekulationen um einen vermeintlichen Herzinfarkt wurde bekannt gegeben, dass Erdogan krankheitsbedingt einen weiteren wichtigen Wahlkampftermin absagen muss.

Am Donnerstag wird sein wohl wichtigster Auftritt der Woche ausfallen. Erdogan wird nicht persönlich an der Einweihung des ersten Atomkraftwerks des Landes in der Provinz Mersin teilnehmen, so Erkan Kandemir, der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP, am Mittwochabend auf Twitter. Erdogan werde allerdings online zugeschaltet.

Zu diesem Anlass wurde sogar eine Videobotschaft von Präsident Putin angekündigt. Denn das Atomkraftwerk wurde von einer Tochter des russischen Atomunternehmen Rosatom gebaut. Erdogan pochte darauf, das AKW noch vor den türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Betrieb zu nehmen. Diese werden am 14. Mai in der Türkei abgehalten.

Die Umfragen sehen für Erdogan nicht gut aus: Nach 20 Jahren an der Macht sinkt seine Beliebtheit, während Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu sich immer populärer wird. Mehr zum Thema: Kilicdaroglu: „Türkischer Gandhi“ könnte Erdogan entmachten