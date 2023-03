Milliarden für die Rente: Warum die Aussichten für Rentner rosig sind

Berlin. Die (Vor)Freude auf den Ruhestand ist oft nicht ungetrübt. Viele Deutsche fürchten, im Alter zu wenig Geld zu haben. Aber es gibt vorsichtige Entwarnung aus berufenem Munde, von der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach. Denn:

Die Kassenlage sieht nach ihren Worten sehr gut aus;

Das vergangene Jahr verlief überraschend gut und brachte einen Überschuss von 3,4 Milliarden Euro – "damit hatten wir nicht gerechnet";

Arbeitnehmer können sich auf stabile Beiträge und Rentner auf einen Aufschlag freuen.

Dass die reguläre Anpassung im Sommer "wohl ordentlich ausfallen" wird, ist allerdings nicht das Verdienst der Rentenversicherung. Es liegt seit jeher daran, dass die Renten der Lohnentwicklung folgen.

Steigen die Löhne, steigen in der Folge auch die Rente. Ob die Ruheständler gleich optimistischer auf die Zukunft blicken werden, steht auf einem anderen Blatt. Die Höhe der Renten ist nur ein Faktor.

Rentenerhöhung: "Wird wohl ordentlich ausfallen"

Eine Angst kann ihnen Roßbach prinzipiell nehmen. Sie sagte der "Bild am Sonntag, "die Rente ist und bleibt stabil“. Noch vor ein paar Jahren wäre sie für so einen Satz ausgelacht worden.

Bange machen gilt nicht, gerade in der Rentenpolitik kommt es auf Psychologie an. Und doch sind Roßbachs Äußerungen nicht bloß Wunschdenken. Sondern? Faktenbasiert. Denn die Einnahmen steigen. Und mit ihnen die Rücklagen.

Die allgemeine Krisenstimmung – wohl eine Folge der Inflation im Zuge des Ukraine-Krieges – steht im Kontrast zum Arbeitsmarkt. Im Klartext: Die Wirtschaftslage ist besser als die Stimmung. Der Arbeitsmarkt läuft gut, Arbeitnehmer werden dringend gesucht, die meist jüngeren Zuwanderer erhöhen die Zahl der Beitragszahler.

Ruhestand: Warum die Rentenchefin optimistisch ist

Wenn auch Streiks mitunter ein Ärgernis sind, so führen sie doch oft im Ergebnis wie zuletzt bei der Post zu einem größeren Schluck aus der Pulle. Die bisherigen Tarifabschlüsse lassen Roßbach erahnen, dass die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Land "auch in den kommenden Jahren auf einen Rentenaufschlag hoffen können".

------------------------------------------------

Rente in Deutschland - Fakten und Geschichte

System: Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip.

Die funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip. Renten-Arten: Es gibt noch die Grund-, die Erwerbsminderungs- und die Hinterbliebenenrente .

Es gibt noch die . Ausnahmen : Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit.

: Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit. Finanzierung: Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich umlagenfinanziert .

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich . Probleme: Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Deutschland.

Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend in Deutschland. Drei Säulen: Die Altersvorsorge in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge.

Die in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge. Ursprung: Sie wurde am 22. Juli 1889 unter Reichskanzler Otto von Bismarck offiziell eingeführt.

------------------------------------------------

Die Erhöhung zum 1. Juli werde "wohl ordentlich ausfallen", so Roßbach. Laut Prognosen aus dem Herbst könnte es im Westen rund 3,5 und im Osten sogar 4,2 Prozent mehr geben.

Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, macht Mut. Sie sagt: "Die Rente ist stabil und bleibt stabil."

Foto: Britta Pedersen / dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bestärkt die Rentenchefin in ihrem Optimismus. Ein starker Arbeitsmarkt führe zu einer stabilen Rente, sagte er in einem Interview. "Das zeigt sich auch an der guten Entwicklung der Nachhaltigkeitsrücklage der gesetzlichen Rentenversicherung, die sich nach den vorläufigen Ergebnissen auf 42,7 Milliarden Euro erhöht hat", erläuterte er.

Noch in diesem Jahr will Heil ein Rentenpaket auf den Weg bringen. Er plant, das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent des Durchschnittslohns dauerhaft zu sichern. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf blieb er bisher allerdings schuldig. Der Grund ist in politischen Kreisen ein offenes Geheimnis. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will in dem Rentenpaket auch die Details zu der von ihm geplanten Aktienrente festlegen. Lesen Sie dazu: Aktienrente: Ist Schweden ein Modell für Deutschland?

Diese soll ab Mitte der 2030er-Jahre die Rentenversicherung durch Erlöse an den Kapitalmärkten entlasten. Er benutzt also Heils Rentenpakt als politisches Faustpfand für seine Pläne. Es gibt nur beides zusammen. Und darüber streiten FDP, Grüne und SPD.