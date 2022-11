Israel: Zwei Explosionen erschüttern Haltestellen in Jerusalem

Zwei Explosionen haben am Mittwoch Bushaltestellen in Jerusalem erschüttert. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Berlin. Die Bilder rufen bei vielen Israelis schreckliche Erinnerungen an die Terrorwellen der Zweiten Intifada Anfang der 2000er-Jahre wach: Scherben und Blut nach Bombenexplosionen an Bushaltestellen, verzweifelte Angehörige, und ein Polizeipräsident, der über Livekameras einen dringenden Aufruf an die Bevölkerung richtet: “Bitte an alle, wenn Sie irgendwo einen verdächtigen Gegenstand sehen – zögern Sie nicht, rufen Sie sofort die Polizei.”

Mitten im dichten Morgenverkehr, gegen sieben Uhr, ging an einer stark frequentierten Pendlerbushaltestelle an einer Einzugsstraße nach Tel Aviv ein Sprengkörper hoch. Mindestens 18 Menschen wurden verwundet, ein Opfer erlag später seinen schweren Verletzungen. Rund eine halbe Stunde nach der ersten Explosion detonierte im Norden der Stadt an einer weiteren Bushaltestelle ein Sprengsatz. Noch ist unklar, wie hoch die Zahl der Verletzten des zweiten Attentats ist.

Bei zwei Explosionen an Bushaltestellen im Großraum Jerusalem sind mehrere Menschen verletzt worden.

Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Israel: Explosionen an Bushaltestellen in Jerusalem

Doch auch bei denen, die körperlich unversehrt sind, sitzt der Schock tief. “Ich habe einfach nur auf den Bus gewartet, so wie jeden Morgen”, sagt Yael, eine Schülerin, die die zweite Detonation aus nächster Nähe miterlebte, im israelischen TV. “Plötzlich war da ein lauter Krach, überall Rauch, und dann Erwachsene und Kinder, die so schnell rannten wie sie konnten”.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bomben aus der Ferne mittels Mobiltelefonen gezündet wurden. Die Sprengkörper sollen mit Nägeln aufgerüstet worden sein, um stärkere Verletzungen zu verursachen.

Israelische Polizisten der Spurensicherung ermitteln am Ort einer Explosion an einer Bushaltestelle.

Foto: Ohad Zwigenberg/HAARETZ/AP/dpa

Die Täter waren Mittwochvormittag noch unbekannt, die Polizei geht aber davon aus, dass man über Überwachungskameras bald auf ihre Identität werde schließen können. Unklar ist, ob die beiden Attentate von ein und derselben Tätergruppe geplant und ausgeführt worden waren.

Israel: Jüngste Attacken vor allem mit Schusswaffen

“Wir haben so etwas schon lange nicht mehr gesehen”, sagte Polizeichef Kobi Shabtai am Mittwoch vor Journalisten. Zwar gab es schon in den vergangenen Monaten mehrere schwere Anschläge, bei denen insgesamt 29 Israelis zu Tode kamen. Es handelte sich aber zumeist um Schussattacken. Bei den aktuellen Anschlägen dürfte ein größerer Aufwand an Planung und Vorbereitung dahinterstecken.

Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. Die Terrorgruppe Hamas jubelte aber über die Bluttaten. “Die kommenden Tage werden für den Feind intensiv und schwierig werden”, behauptete ein Sprecher der Hamas. Die Zeit sei reif, um “konfrontationsbereite Zellen in ganz Palästina” zu gründen.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte ein schwerer Vorfall im von Israel besetzten Westjordanland für Aufsehen gesorgt. Ein 17-jähriger Israeli drusischer Abstammung wurde von palästinensischen Terroristen aus einem Krankenhaus in Dschenin entführt. Laut seinem Vater befand sich der Teenager auf der Intensivstation, als eine Gruppe schwer bewaffneter Militanter ins Krankenhaus eindrang, den Schwerverletzten von der Beatmungsmaschine rissen und entführten. Laut ersten Berichten war der Israeli zum Tatzeitpunkt bereits tot gewesen. Sein Vater, der die Entführung mit ansehen musste, sagte aber gegenüber israelischen Medien, dass sein Sohn noch Puls hatte.

Polizei, Geheimdienste und Militär suchen nun auf Hochdruck nach den verdächtigen Terroristen. “Ob tot oder lebendig, wir werden sie finden”, sagte Polizeipräsident Omer Bar-Lev.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.