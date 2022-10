Scholz: Alle drei Atomkraftwerke sollen bis April laufen

Berlin. Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung.

"Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen", heißt es in dem Schreiben, das an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) adressiert ist.

Machtwort legt Koalitionsstreit bei

Damit beendet der Bundeskanzler ein monatelanges Tauziehen zwischen den beiden kleineren Koalitionspartnern, Grüne und FDP. Die Grünen hatten sich zuletzt auf ihrem Bundesparteitag nur für eine Laufzeitverlängerung der beiden süddeutschen Kernkraftwerke, Isar 2 und Neckarwestheim 2, ausgesprochen.

Die Liberalen traten hingegen für die Verlängerung auch des dritten Meilers Emsland ein. Dieses sollte eigentlich am 1. Januar 2023 vom Netz gehen. Darüber hinaus hatte die FDP gefordert, die Meiler bis 2024 zu betreiben und bereits stillgelegte Anlagen zu reaktivieren.

Nur werden alle drei Kraftwerke bis zum 15. April nächsten Jahres in Reserve gehalten werden können. Bei Bedarf sollen die drei Kraftwerke einmalig wieder hochgefahren werden und so bei einer eventuellen Energieknappheit im Winter aushelfen.

Energieeffizenz soll per Gesetz gesteigert werden

Scholz schrieb weiter, „parallel zu dieser Entscheidung“ solle ein ehrgeiziges Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz vorgelegt werden. Zudem solle die politische Verständigung der Wirtschaftsministerien im Bund und Nordrhein-Westfalen mit dem Energiekonzern RWE zum Kohleausstieg im Rheinischen Revier „gesetzgeberisch umgesetzt“ werden.

Die Vereinbarung dazu sieht unter anderem vor, zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen zu lassen, bis 2024, aber den Kohleausstieg im Rheinischen Revier um acht Jahre auf 2030 vorzuziehen. In seinem Schreiben bittet Scholz die zuständigen Minister, „die entsprechenden Regelungsvorschläge dem Kabinett nun zeitnah vorzulegen“.

Lindner begrüßte Scholz' Entscheidung. „Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten. Der Bundeskanzler hat nun Klarheit geschaffen“, teilte Lindner mit. (pcl/AFP/dpa)