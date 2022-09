Ukraine: Russland zieht sich aus strategisch wichtiger Stadt zurück

Kiew. Russland hat den Abzug von Truppen aus der Ostukraine bekanntgegeben. Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensive sollen Soldaten aus dem Gebiet Charkiw etwa aus der strategisch wichtigen Stadt Isjum abgezogen werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau am Samstag.

Zuvor hatte die ukrainische Seite von erfolgreichen Rückeroberungen im Gebiet Charkiw berichtet. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hatte am Samstag bereits mitgeteilt, dass die Ukraine die ebenfalls strategisch wichtige Stadt Kupjansk im östlichen Gebiet Charkiw zurückerobert habe. Kupjansk ist wegen des direkten Bahnanschlusses an Russland als Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Versorgung des gesamten russischen Truppenverbands um das südwestlich gelegene Isjum. Lesen Sie auch: Ukraine will über 300 Milliarden Entschädigung von Moskau

⚡️Ukrainian troops confirm entering Izyum, Kharkiv Oblast.



Ukraine's 25th Airborne Brigade published a video of its soldiers in Izyum. Earlier on Sept. 10, Russian proxies said that Russian troops had withdrawn from Izyum and a few other settlements in Kharkiv Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 10, 2022

Ukraine: Russische Truppen sind offenbar überrascht worden

Mit ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen im Nordosten des Landes nach britischen Informationen die russischen Kräfte überrumpelt. Die ukrainischen Speerspitzen seien auf enger Front bis zu 50 Kilometer weit in bisher russisch besetztes Gebiet vorgestoßen, teilte das Verteidigungsministerium am Samstagmorgen in London unter Berufung auf Geheimdienste mit. In dem Gebiet seien nur wenige russische Truppen versammelt gewesen, hieß es. "Die russischen Kräfte wurden offenbar überrascht." Auch interessant: Saporischschja: Akw-Betreiber wirft Besatzern Folter vor

Währenddessen ist Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew eingetroffen. Es ist ihre zweite Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn. Sie wolle mit der Reise zeigen, "dass wir der Ukraine weiter beistehen, so lange es nötig ist – mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung", sagte sie am Samstagmorgen bei ihrer Ankunft. Mehr zum Thema: Ukraine: Baerbock zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew

(lhel/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.