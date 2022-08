Ukraine-Krieg: Gepard zerstört – Russland will deutschen Panzer abgeschossen haben

Geflüchtete Ukrainer in Berlin: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Geflüchtete Ukrainer in Berlin: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Sie alle sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin geflohen und haben verschiedene Erwartungen an Deutschland: Die aus Mariupol entkommene Albina Kirsan erwartet zu Jahresende ein Kind, während der in Lyssytschansk amputierte Roman Kovel auf einen Termin für seine Bein-Prothesen hofft. Im Containerdorf auf dem Tempelhofer Feld treffen auf engem Raum unterschiedliche Schicksale aufeinander.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt