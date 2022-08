Lindner will Entlastungen: Mehr Kindergeld – aber kein 9-Euro-Ticket mehr

Finanzminister Christian Lindner will die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Mehr Kindergeld gehört wohl dazu, das 9-Euro-Ticket nicht.

Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges hat die Debatte um einen Weiterbetrieb der letzten Atomkraftwerke neu angefacht. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die verbliebenen drei Akw vorerst weiter am Netz zu halten, um "andere Stromkapazitäten" zu erhalten. Dabei schien das Kapitel Atomkraft in Deutschland bereits endgültig geschlossen.

Berlin. Die Preise steigen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will mit Entlastungen gegensteuern. Die Ampel-Koalition will sich damit Zeit lassen. Hingegen ist schon jetzt klar, was mit dem FDP-Chef nicht geht: das 9-Euro-Ticket. Die Inflation, die Pläne von SPD, FDP und Grünen und der Tweet, über den alle reden. Die wichtigsten Fragen.

Neue Entlastungen: Was hat Christian Lindner vor?

Laut "Spiegel" will er vorschlagen, das Kindergeld und den steuerlichen Grundfreibetrag zu erhöhen. Das würde 2023 in der Summe mit rund 10,1 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Zuletzt hatte er angekündigt, dass die Steuerzahler ab 2023 ihre Rentenbeiträge beim Finanzamt voll absetzen können, zwei Jahre früher als erwartet.

Wovon profitieren Steuerzahler?

Der Grundfreibetrag beschreibt das steuerfreie Existenzminimum. Es ist der Punkt, ab dem Einkommen versteuert werden muss. Es liegt bei 10.348 Euro und soll auf 10.633 Euro steigen, 2024 auf 10.933 Euro. Der Spitzensteuersatz setzt derzeit bei einem zu versteuernden Einkommen von 58.597 Euro ein – 2023 dann bei 61.972 Euro, ein Jahr später bei 63.521 Euro. Die höchsten Einkommen, auf die der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent gezahlt werden muss, werden nicht entlastet. Die Einkommensgrenze von 277.826 Euro soll nicht erhöht werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie stark soll das Kindergeld steigen?

Für die beiden ersten Kinder soll es im kommenden Jahr um acht Euro auf 227 Euro steigen. Für das dritte Kind erhalten Eltern demnach zwei Euro mehr, dann ebenfalls 227 Euro; für das vierte Kind bleibt es bei 250 Euro. Im Jahr darauf soll das Kindergeld für die ersten drei Kinder noch einmal um sechs Euro angehoben werden.

Warum sind die Entlastungen erst für 2023 vorgesehen?

Weil in diesen Jahr bereits zwei Entlastungspakete beschlossen wurden. Volumen: rund 30 Milliarden Euro. Die Energiepauschale von 300 Euro je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer wird erst im September ausgezahlt.

Lesen Sie auch:

Sind die Vorschläge einigungsfähig?

Ja, durchaus. Strittig waren in der Vergangenheit Forderungen aus der FDP, die kalte Progression abzuschaffen. Gemeint ist, dass Menschen nach einem Lohnanstieg in einen höheren Steuertarif aufrücken und im Ergebnis Kaufkraft verlieren. SPD und Grüne bevorzugen angesichts der Inflation Direktzahlungen, weil kleinere Einkommen besser wegkommen. Ein Minenfeld ist die Debatte um das 9-Euro-Ticket, das Ende des Monats abläuft.

Ist das 9-Euro-Ticket ein Auslaufmodell?

Lindner hält das 9-Euro-Ticket für nicht nachhaltig finanzierbar, ineffizient und unfair, wie er in einem Tweet schrieb. Ein Beispiel für "Gratismentalität". Für ihn ein No Go.

Eine #Gratismentalität ist nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair. Und offenbar auch unökologisch, wie erste Stimmen zur Bewertung des 9-Euro-Tickets nun ausführen. CLhttps://t.co/XI7B1VCyPY — Christian Lindner (@c_lindner) August 8, 2022

Seitdem hagelt es Kritik, unter anderem, weil der FDP-Mann zugleich am steuerlichen Firmenwagenprivileg festhält. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, nahm vor allem am Schlagwort von der Gratismentalität Anstoß: "eine Frechheit." Viele Menschen wüssten oft nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Mal wird auf Twitter darauf verwiesen, dass Lindner "bei Porsche ganz vorne mit dabei" sei. Mal wird behauptet, dass er noch nie Kirchensteuer bezahlt habe, sich aber in einer Kirche trauen ließ. Und das sei nun wirklich: Gratismentalität.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.