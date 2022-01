Kindergeld: Auszahlung und Corona-Kinderbonus - so funktioniert es

Berlin. Einmal im Monat zahlt die Familienkasse das Kindergeld für ein Kind an die dazu berechtigte Person. In den meisten Fällen ist das ein Elternteil. Der Antrag für das Kindergeld kann die erziehungsberechtigte Person ab der Geburt des Kindes mit allen Nachweisen einreichen, unterschiedliche Formulare stehen dafür auf der Webseite der Familienkasse der Agentur für Arbeit zur Verfügung.

Die Höhe des Kindergeldes rechnet sich in Deutschland nach der Anzahl der Kinder im Haushalt oder der sogenannten Zählkinder. Das sind die Kinder eines Elternteils, die nicht im Haushalt leben und für die das andere Elternteil bereits Kindergeld bezieht. Zudem können Familien mit niedrigem Einkommen oder besonders hohen Wohnkosten den Kinderzuschlag erhalten. Für ein Kind bekommt eine Familie ohne weitere Kinder und Zuschüsse grundsätzlich 219 Euro Kindergeld pro Monat.

Doch wie läuft die Auszahlung ab, wenn der Antrag fürs Kindergeld bewilligt wurde?

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagwahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jedes Kind bekommt eine Kindergeldnummer

Wenn einer Familie für ein Kind Kindergeld zusteht, meldet sich die Familienkasse in der Regel innerhalb von spätestens sechs Wochen zurück. Danach wird pro Kind eine Kindergeldnummer zugeteilt. Die letzte Ziffer dieser Nummer bestimmt, an welchem Tag das Kindergeld ausgezahlt wird, denn dafür gibt es für jede Endziffer einen gesonderten Termin.

Die Kontonummer für die Auszahlung gibt die antragsstellende Person bereits in den Formularen an. Die Auszahlungstermine sind in jedem Jahr anders und in einer Übersicht aufgelistet. Das Kindergeld und der Kinderzuschlag für ein Kind werden dann zusammen gezahlt. Zusätzlich gibt es aber auch noch den Kinderbonus – als Resultat der Corona-Pandemie.

Wegen der Corona-Pandemie zusätzlich Kinderbonus

Der Kinderbonus ist in den Jahren 2020 und 2021 eine zusätzliche Unterstützung für Familien in der Corona-Krise. Der Bonus ist eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 150 Euro je Kind, die Voraussetzungen dafür entsprechen den generellen Voraussetzungen fürs Kindergeld. Er ist Teil des steuerlichen Hilfsmaßnahmenpakets der Bundesregierung.

Die Familienkasse zahlt den Kinderbonus dabei automatisch für jedes Kind, für das im Jahr 2021 in mindestens einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Der Kinderbonus wird allerdings nicht zusammen mit Kindergeld und Kinderzuschlag ausgezahlt, sondern an einem separaten, nicht festgelegten Termin. Zudem wird er nicht als zusätzliches Einkommen bei Sozialleistungen angerechnet. Damit soll der Kinderbonus besonders Familien mit sehr niedrigem Einkommen helfen.