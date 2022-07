CDU: Politiker wettert gegen Regenbogenflagge – mit Nazivergleich

Zehntausende feiern Christopher Street Day in Berlin

In Berlin hat die Kundgebung zum Christopher Street Day (CSD) begonnen. Das Motto lautet in diesem Jahr "United in Love - Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung". Zu der Veranstaltung hatte der Bundestag am Morgen erstmals die Regenbogenflagge gehisst.

Video: Justiz, Kriminalität, Krise, Krieg, Konflikt, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Politik