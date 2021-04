Grüne: Kanzlerkandidatur - Barbeck oder Habeck?

Am Montag wollen die Grünen bekanntgeben, wen sie ins Rennen um das Kanzleramt schicken. Baerbock oder Habeck – wer hat die Nase vorn?

2021 gibt es zum ersten mal einen grünen Kanzlerkandidaten. Alles, was man über die Partei wissen muss, erfahren Sie im Video.

Berlin. Anfang April legten sich die Grünen fest: Am 19. April wollen sie bekanntgeben, wer für die Partei ins Rennen um das Kanzleramt geht. Annalena Baerbock und Robert Habeck, wer wird die Partei in den Bundestagswahlkampf führen?

Obwohl die Entscheidung zwischen den beiden Co-Vorsitzenden intern mutmaßlich bereits gefallen ist, sind bisher keine Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Ganz im Gegensatz zum Machtkampf in der Union wird die K-Frage bei den Grünen abseits der Öffentlichkeit geklärt. Wichtige Parteimitglieder verzichteten bisher darauf, sich für Habeck oder Baerbock auszusprechen.

Grünen-Chefduo Annalena Baerbock und Robert Habeck: Wer soll die Grünen in die Bundestagswahl führen?

Kanzlerfrage der Grünen: Hat Annalena Baerbock die Nase vorn?

Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass Annalena Baerbock am Montag als Kanzlerkandidatin präsentiert wird. "Baerbock hat zielstrebig das Feld von hinten aufgerollt. Habeck hat eigentlich keine Chance, an ihr vorbeizukommen", zitiert "Bild" ein nicht namentlich genanntes Parteimitglied. Lesen Sie auch: Die Corona-Pandemie macht die Bundestagswahl 2021 so teuer wie nie zuvor

Damit hätte Baerbock Chancen, als erste grüne Politikerin ins Kanzleramt einzuziehen und Angela Merkel zu beerben. In den Umfragen sind die Grünen aktuell im Aufwind und profitieren von der unter anderem durch die Maskendeals bedingten Schwäche der Union. Gleichzeitig liegt die Partei deutlich von der SPD, die Kanzlerfrage scheint also zwischen den Grünen und der Union entschieden zu werden.

Die möglichen Kanzlerkandidaten der Grünen im Porträt

Umfrage: Grüne-Kandidaten nicht "kanzlertauglich"

Dennoch trauen laut dem aktuellen "Polit-Barometer" des ZDF aktuell nur wenige der Deutschen den beiden Grünen Parteivorsitzenden die Kanzlerschaft zu. So halten nur 29 Prozent der Befragten Habeck und 24 Prozent Baerbock für "kanzertauglich". Die Konkurrenz von der Union erreichte in der Umfrage 63 (Söder) beziehungsweise 29 Prozent (Laschet), Olaf Scholz (SPD) 37 Prozent. Auch interessant: Superwahljahr 2021 – Die wichtigsten Termine im Überblick

Andere Werte liefert die "Bild am Sonntag". Diese zitiert die Ergebnisse einer Insa-Umfrage, laut der 27 Prozent der Befragten Annalena Baerbock für die erfolgreichere Kanzlerkandidatin der Grünen halten. 26 Prozent sprechen sich für Robert Habeck aus.

Wer am Ende zum grünen Spitzenkandidaten beziehungsweise zur Spitzenkandidatin gekürt wird, gibt die Partei am Montag um 11 Uhr bekannt. Im Anschluss gibt der oder die Auserwählte eine Pressekonferenz. Am Abend folgt schließlich ein Live-Interview bei ProSieben.

