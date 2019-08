Burka-Verbot: Mehrheit der Deutschen laut Umfrage dafür

Berlin.. Burka-Verbot in Deutschland, so wie es in den Niederlanden seit Beginn dieses Monats gilt? Eine Mehrheit der Deutschen ist dafür. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Demnach sind mit 54 Prozent mehr als die Hälfte der Deutschen „voll und ganz“ für ein Verbot der Vollverschleierung in öffentlichen Gebäuden, weitere 20 Prozent haben eine klare Tendenz und sprachen sich „eher“ für solches Verbot aus.

Mit 12 Prozent äußerten sich nur etwa ein Achtel der Deutschen ganz oder eher ablehnend, 14 Prozent sagten, sie seien in der Frage unentschlossen oder hätten keine Meinung.

Burka, Niqab, Hidschab: In der islamischen Welt tragen Frauen verschiedene Verschleierungen. Sie unterscheiden sich stark voneinander. Die extremste Form der Verschleierung ist die Burka. Das Ganzkörpergewand, das die Augen mit Stoff verdeckt, ist vor allem in Afghanistan und Pakistan verbreitet. In Afghanistan sind die Burkas meist blau, sie werden aber auch in anderen Farben gefertigt. Am meisten verbreitet in europäischen Ländern sind... Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim

... die schwarzen Burkas. Die Vollverschleierung dient auch dazu, ärmere Kleidung zu verbergen. Bis zum Ende der Taliban-Herrschaft in Afghanistan galt eine Burka-Pflicht. Trotzdem verlassen die meisten Frauen das Haus nach wie vor nicht ohne die Verschleierung. Foto: © Gonzalo Fuentes / Reuters / REUTERS

Das zweite traditionelle Kleidungsstück der Vollverschleierung ist der sogenannte Niqab. Der Unterschied zur Burka besteht darin, dass die Augenpartie sichtbar ist. Seinen Ursprung hat der Niqab in der Beduinen-Kultur auf der Arabischen Halbinsel, er diente in erster Linie als Sonnenschutz. Es gibt wie auch bei den anderen Kleidungsstücken diverse Variationen. Der einfache Niqab wird hinter dem Kopf verknotet, eine andere Variante wird mit einem Stirnband befestigt. Vor allem... Foto: Gwendoline Le Goff / PanoramiC

... in Ägypten, Syrien, Jordanien und dem Irak tragen Frauen den Niqab. Aber auch in anderen nordafrikanischen Ländern ist die Vollverschleierung verbreitet. Die Verbote in den europäischen Ländern betreffen die Burka und auch die Niqabs – und somit alle Formen der Vollverschleierung. Der Niqab wird gewöhnlich kombiniert mit dem sogenannten Tschador. Dieser wird auch allein getragen, ... Foto: Boris Roessler / dpa

... so dass die Frauen sehr viel mehr Gesicht zeigen. Der Tschador ist vor allem im Iran verbreitet. Die Frauen tragen diesen Umhang um Kopf und Körper, wobei die Motive dafür ganz unterschiedlich sind. Für einige Berufszweige ist diese Verschleierung sogar verpflichtend, zum Beispiel in Schulen. Foto: imago / Xinhua



Vor der islamischen Revolution galt im Iran noch eine Pflicht zum Tragen des Tschadors. Seitdem verbreiten sich aber zunehmend auch einfache Kopftücher. Foto: imago stock&people / imago/JOKER

Der Hidschab, das Kopftuch, ist die häufigste Form der Verschleierung. Ein einfaches Kopftuch bedeckt Haare, Ohren und den Hals. In zahlreichen muslimischen Ländern ist diese Form der Verschleierung Pflicht. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Für viele Frauen ist das Kopftuch nicht nur Bekenntnis zu ihrer Religion, sondern auch ein Ausdruck von Modebewusstsein. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Ministerin Klöckner plädiert für Burka-Verbot auch in Deutschland

In den Niederlanden gilt seit dem 1. August ein Burka-Verbot. Das Gesetz über das „Verbot auf gesichtsbedeckende Kleidung“ war nach langer Debatte in Kraft getreten. Es gilt in öffentlichen Gebäuden wie in Ämtern, Krankenhäusern, Schulen und im öffentlichen Nahverkehr für die islamische Burka und den Gesichtsschleier Nikab, aber auch für Integralhelme oder Sturmhauben.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hatte bereits vor drei Jahren für ein Burka-Verbot in Deutschland geworben. Von Unions-Innenministern aus den Ländern hatte sie Unterstützung erhalten, der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) war aber skeptisch.

Klöckner erneuerte nun ihre Ablehnung der Burka. „Die Vollverschleierung zuzulassen, hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern ist Ignoranz gegenüber Frauen und Mädchen“, sagte die Bundesagrarministerin der „Passauer Neuen Presse“. „Es geht nicht nur um ein Stück Stoff, sondern um das Ganze Geschlechterbild, das dahinter zum Ausdruck kommt“, erklärte Klöckner.

Religiöse Kopfbedeckungen sind immer wieder ein Diskussionsthema, auch in anderen Ländern. Österreich etwa hatte im Mai ein Kopftuchverbot an Grundschulen beschlossen. In Dänemark war im August 2018 ein Burka-Verbot in Kraft getreten. (sdo/dpa)