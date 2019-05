Venezuela: Juan Guaidó will Maduro stürzen - Oppositionsführer Lopez findet Schutz in Chiles Botschaft

Caracas. Demonstranten und regierungstreue Sicherheitskräfte haben sich in der Hauptstadt Caracas schwere Auseinandersetzungen geliefert. Vermummte Regierungsgegner griffen gepanzerte Militärfahrzeuge an. Ein Panzerwagen raste in die Menge, wie im kolumbianischen Fernsehsender RCN zu sehen war.

Ob dabei Demonstranten verletzt wurden oder ums Leben kamen, war zunächst unklar. Nahe dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota schleuderten Demonstranten Steine auf Nationalgardisten auf Motorrädern. Die Sicherheitskräfte feuerten Tränengaskartuschen in die Menge.

Zuvor hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó einige Soldaten auf seine Seite gezogen und den Rest der Streitkräfte dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen. Der Aufstand richtet sich gegen gegen die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte Guaidó in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde.

Gründer der Oppositionspartei befreit

Zuvor hatten Soldaten den seit Jahren inhaftierten venezolanischen Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest befreit. „Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaidó befreit“, schrieb López am Dienstag auf Twitter.

Inzwischen hat López Schutz in der Residenz des chilenischen Botschafters in Caracas gesucht. López, seine Frau und seine Tochter seien Gäste in der Residenz der diplomatischen Mission, teilte Chiles Außenminister Roberto Ampuero am Dienstag auf Twitter mit.

Der Gründer der Oppositionspartei Voluntad Popular saß seit 2014 in Haft. Damals waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Ein Gericht verurteilte López wegen Anstachelung zur Gewalt zu fast 14 Jahren Haft.

Venezolanischer Oppositionschef Guaidó ruft zu weiteren Protesten auf Präsident Maduro entlasst angesichts massiver Versorgungsprobleme den Energieminister. Venezolanischer Oppositionschef Guaidó ruft zu weiteren Protesten auf

Heiko Maas sicherte Guaidó Unterstützung zu

Staatschef Nicolás Maduro gibt sich derweil siegessicher. „Nerven aus Stahl! Ich habe mit den Kommandanten (aller Militärzonen) des Landes gesprochen. Sie haben ihre Loyalität zu Volk, Verfassung und Vaterland ausgedrückt. Ich rufe zu einer Mobilisierung des Volkes auf, um den Sieg des Friedens sicherzustellen“, schrieb Maduro am Dienstag auf Twitter. „Wir werden siegen.“

Deutschland und zahlreiche andere Staaten hatten Guaidó als Präsident anerkannt. Bundesaußenminister Heiko Maas hofft nun auf eine friedliche Lösung. „Unsere Unterstützung für Juan Guaidó hat sich in keiner Weise geändert“, sagte der SPD-Politiker. „Wir beobachten die aktuelle Entwicklung sehr genau.“

Proteste für Mittwoch angekündigt

Auch US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo haben Juan Guaidó ihre Unterstützung zugesichert. „Amerika wird Ihnen beistehen, bis Freiheit und Demokratie wiederhergestellt sind“, schrieb Pence am Dienstag auf Twitter. Pompeo schrieb auf Twitter: „Die US-Regierung unterstützt das venezolanische Volk vollkommen in seinem Verlangen nach Freiheit und Demokratie.“ Demokratie könne nicht besiegt werden.

Guaidó hatte die Venezolaner in den vergangenen Wochen immer wieder auf den Widerstand gegen Maduro eingeschworen. Für Mittwoch hat Guaidó die größten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt.

(dpa/rtr)