Venezuela: Wollte die Polizei Guaidós Familie einschüchtern?

Venezuelas Interims-Präsident berichtet von Einschüchterungen seitens der Polizei. Russland erkennt Guaidó nicht als Präsidenten an.

Caracas/Berlin. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident und Oppositionsführer Juan Guaidó kritisiert, dass seine Familie im Machtkampf mit amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro eingeschüchtert werden solle.

Als der Präsident des entmachteten venezolanischen Parlaments am Donnerstag in einer Universität in Caracas eine Rede hielt, hätten Polizisten seinem Haus einen Besuch abgestattet und nach seiner Ehefrau Fabiana Rosales Guaidó gefragt. Zu dem Zeitpunkt befand sich seine 20 Monate alte Tochter Miranda zu Hause.

„Sie wollen mich einschüchtern“, sagte der selbst ernannte Präsident. „Was sie nicht verstehen: Das Spiel hat sich geändert. Wir sind entschlossen und werden nicht aufgeben.“

Europaparlament erkennt Guaidó als Übergangspräsidenten an

Rückendeckung erhält Guaidó in seinem Kampf um Neuwahlen vom Europaparlament. Die Abgeordneten beschlossen am Donnerstag in Brüssel mit großer Mehrheit, Oppositionsführer als rechtmäßigen Interimspräsidenten des südamerikanischen Landes anzuerkennen. Gleichzeitig forderten sie die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen.

Als Grund für die klare Positionierung wurden in der verabschiedeten Erklärung die jüngsten Äußerungen des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro genannt. Dieser hatte die EU-Forderung nach einer umgehenden fairen Neuwahl des Präsidenten in dem Land öffentlich abgelehnt.

Ob sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie in der Frage der Anerkennung Guaidós einigen können, galt bis zuletzt als unklar. Zu dem Thema sollte es am Donnerstagnachmittag noch einmal Gespräche bei einem informellen Außenministertreffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geben.

Russland und China stehen hinter Maduro

Vergeblich war Guaidós Werben um die Gunst von Russland und China. Beide Staaten gelten als wichtigste Unterstützer von Staatschef Nicolás Maduro. Guaidó hatte sich an Russland und China gewandt und für seinen Vorstoß geworben. Beide Staaten könnten profitieren, wenn im Erdölland Venezuela Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Stabilität herrsche.

Der Kreml antwortete am Freitag: „Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an. Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Zu wem hält das Militär?

Die beiden Rivalen Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro werben zudem um die Gunst des Militärs, dem eine Schlüsselrolle in dem Konflikt zukommt.

In einem Gastbeitrag in der „New York Times“ schrieb Guaidó, dass es für einen Regierungswechsel entscheidend sei, dass das Militär Maduro die Unterstützung entziehe. Eigenen Angaben zufolge habe er sich selbst heimlich mit Vertretern der Armee und der Sicherheitskräfte getroffen.

„Wir haben all jenen Amnestie angeboten, die sich keiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben“, schrieb Guaidó.Öffentlich hält das Militär zu Maduro, der sich selbst erst am Wochenende mit hochrangigen Militärs getroffen hatte.

Wieder Demonstrationen gegen Maduro

Der 35-jährige Guaidó hatte sich vor einer Woche selbst zum Präsidenten von Venezuela ernannt – für eine Übergangszeit bis zu freien und unabhängigen Neuwahlen.

Venezuelas selbst ernannter Präsident Juan Guaidó demonstrierte am Mittwoch gegen Staatschef Nicolás Maduro.

Staatschef Maduro, der das venezolanische Parlament weitestgehend entmachtet und die Macht auf sich zugeschnitten hat, lehnt Neuwahlen ab und erkennt Guaidó auch als Interimspräsidenten nicht an.

Am Mittwoch kam es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas wieder zu großen Demonstrationen. „Venezuela ist eine Diktatur“, sagte Guadió bei einem Protestmarsch in der Zentraluniversität in Caracas.

Guaidó möchte nicht mehr mit Maduro reden

Zu einem Dialog zwischen Guaidó und Maduro wird es in absehbarer Zeit wohl nicht kommen. „Maduro ist ein Diktator. Wenn er von Dialog spricht, will er nur Zeit gewinnen“, sagte Guaidó dem kolumbianischen Sender NTN24.

Maduro hatte am Mittwoch einen Dialog mit der Opposition angeboten. Auch sagte er der russischen Agentur „RIA Nowosti“: „Es wäre sehr gut, Parlamentswahlen zu einem früheren Zeitpunkt abzuhalten, das wäre eine gute Form der politischen Diskussion.“

Freie und unabhängige Neuwahlen hatten unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez und Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt gefordert. Maduro hat die Forderung als „Frechheit“ bezeichnet.

Mexiko und Uruguay wollen vermitteln

Eine Vermittlerrolle in dem Konflikt nehmen nun offenbar Mexiko und Uruguay ein, die sich bisher neutral verhalten haben. Der Regierungen der beiden lateinamerikanischen Länder luden Opposition und Regierung zu einer internationalen Konferenz ein, um einen Dialog zu ermöglichen. Die Konferenz soll am 7. Februar stattfinden.

„Das Ziel der Konferenz ist, die Grundlage für neue Gespräche zwischen allen Kräften in Venezuela zu legen und Stabilität und Frieden für dieses Land zu erreichen“, teilte das mexikanische Außenministerium mit.

Oberster Gerichtshof friert Guaidós Konten ein

Am Mittwoch musste Guaidó einen Rückschlag hinnehmen. Der Oberste Gerichtshof, der Maduro nahe steht, fror die Konten und Vermögenswerte von Guaidó ein. Zudem verhängte das Gericht ein Reiseverbot.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete nach Guaidós Selbsternennung zum Präsidenten, mit der blutige Proteste gegen das derzeitige System in Venezuela einhergingen, Ermittlungen ein. Der Oberste Gerichtshof gab am Dienstag nun einem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft statt.

Venezuelas Oberster Gerichtshof, der Präsident Nicolás Maduro (vorderste Reihe rechts) nahesteht, hat die Konten von Parlamentspräsident Juan Guaidó eingefroren.

Maduro bietet Opposition Gespräche an

Maduro selbst hat der von Guaidó geführten Opposition Gespräche angeboten. „Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, um zum Wohle Venezuelas über Frieden und die Zukunft zu sprechen», sagte Maduro der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti in einem Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Auch sei er zu einer internationalen Vermittlung in dem Machtkampf bereit, sagte Maduro in dem Interview.

Internationale Unterstützung für Parlamentspräsidenten

Guaidós Kampf um Neuwahlen mit demokratischen Standards wird getragen von vielen westlichen Ländern, allen voran den USA, die den Druck auf Maduro derzeit mit Sanktionen gegen Venezuela erhöhen. Selbst eine militärische Intervention stand zuletzt im Raum.

USA verhängen Sanktionen gegen Venezuelas Ölkonzern Während der amtierende venezolanische Präsident Nicolas Maduro an seinem Amt festhält, erhöht die US-Regierung den politischen Druck. Washington hatte vergangene Woche Oppositionsführer Juan Guaido als Präsident anerkannt. USA verhängen Sanktionen gegen Venezuelas Ölkonzern

Aber auch die Staatschefs mehrerer EU-Länder und auch die Bundesregierung unterstützen den Oppositionspolitiker bei seinem Streben nach Neuwahlen.

Maduro setzt auf Rückendeckung des Militärs

Maduro, der Guaidós Vorstoß als sozialistischen Staatsstreich wertet, hat bisher die Rückendeckung des Militärs. International bekennen sich wenige Staaten offen zu Maduro, die wichtigsten Unterstützer sind die beiden Hauptgeldgeber China und Russland.

Maduro hofft auf Unterstützung des Militärs Inmitten zunehmenden Drucks aus dem Westen und des sich zuspitzenden Machtkampfs mit dem selbst ernannten Präsidenten Juan Guaido hat sich Venezuelas Präsident Nicolas Maduro demonstrativ an der Seite des Militärs gezeigt. Maduro hofft auf Unterstützung des Militärs

