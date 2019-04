Boris Palmer: Berliner Grüne fordern seinen Rücktritt

Boris Palmer: „Wir können nicht allen helfen", so heißt das neue Buch des Tübinger Oberbürgermeisters. Darin vertritt er provokante Positionen in der Flüchtlingsdebatte.

Boris Palmer: „Wir können nicht allen helfen", so heißt das neue Buch des Tübinger Oberbürgermeisters. Darin vertritt er provokante Positionen in der Flüchtlingsdebatte.

Flüchtlingsdebatte: Darum haben die Grünen Angst vor diesem Buch Boris Palmer: „Wir können nicht allen helfen", so heißt das neue Buch des Tübinger Oberbürgermeisters. Darin vertritt er provokante Positionen in der Flüchtlingsdebatte.

Berlin. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer provoziert immer wieder mit seinen Aussagen – zuletzt mit einer über eine Kampagne der Deutschen Bahn. Für einige Parteikollegen des Grünen-Politikers ist das offensichtlich zu viel. Eine Gruppe von Berliner Grünen fordert deshalb einen Parteiausschluss von Palmer.

Palmer sich „mittlerweile als rechtspopulistischer Pöbler etabliert“, heißt es in einem offenen Brief, für den die Autoren in Berlin und darüber hinaus um Unterstützung werben. Die Reihe seiner offen oder in ihrer Tendenz „rassistischen und hetzerischen“ Postings sei lang. Palmer verbinde „gar nichts“ mehr mit den Werten der Grünen.

Die Gruppe ging damit vor allem auf Facebook-Beiträge des Lokalpolitikers ein, der zu einem regelmäßigen Gast in Polit-Talkshows geworden ist. Palmer hat seine Partei in den vergangenen Jahren immer wieder mit provokanten Äußerungen gereizt, unter anderem zur Asylpolitik.

Zuletzt hatte Palmer eine Werbekampagne der Deutschen Bahn kritisiert, in der unter anderem der schwarze Koch Nelson Müller zu sehen ist. Nach Meinung Palmers bilde die Auswahl der Personen in der Kampagne nicht die Gesellschaft ab.

Palmers Grünen-Kreisverband müsse nach diesem Post ein Ausschlussverfahren auf den Weg bringen, heißt es in dem am Donnerstag bekannt gewordenen Brief weiter, den Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Migration und Flucht der Berliner Grünen initiiert haben.

In der Gesellschaftsvision von Boris Palmer möchte ich nicht leben. Es wird Zeit den Hut zu nehmen, Herr #Palmer! https://t.co/BWKn9bCckr — Ali Baş (@alibas76) April 23, 2019

Neben den Berliner Grünen hatte auch der nordrhein-westfälische Grünen-Politiker Ali Bas einen Rücktritt gefordert.

In anderen Wortmeldungen hatte Boris Palmer in der Vergangenheit die Erziehungsmethoden von Migranten kritisiert. Ende 2018 hatte Boris Palmer in einer Berlin-Schelte die Stadt als kriminell und unsicher bezeichnet. Beobachter hatten daraufhin berichtet, warum Boris Palmer mit seiner Berlin-Schelte auch recht hat. Palmer selbst besuchte nach dem Berlin-Bashing den Park der Dealer. (dpa/ac)