Ermittler identifizieren zweiten Verdächtigen in Fall Skripal

Dabei handle es sich um einen 39-jährigen Militärarzt des Geheimdienstes GRU, berichteten die Internetseite Bellingcat und die Zeitung "Daily Telegraph" am Montag.

Auch der zweite Giftgas-Attentäter von Salisbury soll dem russischen Militärgeheimdienst angehören. Präsident Putin rückt in den Fokus.

Giftgas-Attentäter Im Fall Skripal werden die Fragen an Putin immer bohrender

Moskau/Berlin. Am Anfang schien es wie der Stoff aus einem Spionage-Roman von John Le Carré. Kriminelle Energie, finstere Tötungstechnik, politisches Propaganda-Feuerwerk: alles drin. Nachdem der frühere russische Doppel-Agent Sergej Skripal und seine Tochter Julia am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank der südenglischen Kleinstadt Salisbury aufgefunden worden waren, war die britische Politik mit Vorwürfen schnell bei der Hand.

Die beiden seien mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok schwer verletzt worden, lautete die Anklage. Die Urheber säßen in Moskau. Später hieß es, Präsident Wladimir Putin selbst habe den Auftrag gegeben. Im Kreml wurden die Anschuldigungen ins Lächerliche gezogen.

Nun scheint sich der Ring an Fakten und Indizien immer stärker Richtung Russland zu richten – und gegen Putin. Die britische Recherche-Plattform Bellingcat und die russische Internet-Zeitung „The Insider“ veröffentlichten den Namen des zweiten Tatverdächtigen im Fall Skripal: Bei dem mutmaßlichen Nervengift-Attentäter, der im März unter dem Namen Alexander Petrow nach Großbritannien einreiste, handelt es sich demnach um Dr. Alexander Mischkin, einen Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

Putin verlieh angeblich beiden den Orden „Held Russlands“

Laut Bellingcat wurde er an der Kirow-Militär-Akademie in Sankt Petersburg zum Arzt der Kriegsmarine ausgebildet und erhielt zwischen 2007 und 2010 in Moskau eine zweite Identität als Alexander Petrow.

Er bereiste danach eifrig das Ausland, wie sein mutmaßlicher Komplize, der GRU-Mann Anatoli Tschepiga alias Ruslan Boschirow. Und wie er soll Mischkin von Wladimir Putin persönlich als „Held Russlands“ ausgezeichnet worden sein, vermutlich für Einsätze bei der Evakuierung des 2014 gestürzten ukrainischen Staatschefs Viktor Janukowitsch und während der nachfolgenden Annexion der Krim.

Bellingcat veröffentlichte auch mehrere Passfotos Mischkins, die Petrows Überwachungskamera-Aufnahmen am Tatort sowie den Bildern im russischen Fernsehen stark ähneln.

Es war ausgerechnet Putin, der Bellingcat am 12. September die mutmaßlichen Skripal-Attentäter präsentierte – quasi auf dem Silbertablett: Die beiden Männer seien Privatleute, hatte der Präsident nach Veröffentlichung der Videobilder aus Salisbury behauptet und sie aufgefordert, sich zu melden. Einen Tag später wurde das Duo beim TV-Sender RT vorstellig.

Die Männer inszenieren sich im Fernsehen als Touristen

In dem Interview inszenierten sich die Männer als kulturinteressiertes Touristenpaar mit leicht homophilem Einschlag. Für Bellingcat eine einmalige Chance: Die Investigativen nutzten die Nahaufnahmen der Fernsehkameras für Scans zur professionellen Gesichtserkennung. Experten halten die Ergebnisse für wasserdicht. „Ich würde nicht eine Sekunde daran zweifeln“, sagt Marcus Bensmann, Investigativ-Reporter mit Russland-Expertise vom Recherchebüro Correctiv.

Die Fragen an Putin werden immer bohrender. Warum machten Petrow und Boschirow bei einer nur dreitägigen London-Reise ausgerechnet einen Abstecher nach Salisbury – und das zweimal? Am 3. März fuhren die beiden nach Salisbury, doch das Wetter war schlecht. Sie kehrten nach London zurück. Einen Tag darauf schien die Sonne. Sie reisten erneut nach Salisbury, um „die Sache zu vollenden“, wie es Petrow formulierte. Aber warum hatten sie zwei Rückflug-Tickets nach Moskau gebucht?

Oben ohne und total entspannt : Der russische Präsident Wladimir Putin weiß, wie er sich inszenieren kann. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Völlig entspannt gibt er sich beim Angeln in Sibirien. An seiner Seite: der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Foto: Alexei Nikolsky / imago/ITAR-TASS

Der Pressedienst des Kreml verbreitete 2017 die Aufnahmen des Kurztrips. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass der russische Präsident mit nacktem Oberkörper posiert. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Putin ließ sich schon beim Schwimmen ablichten. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS



Oder bei einem Trip zu Pferd. Foto: REUTERS / RIA NOVOSTI / REUTERS

Oben ohne zeigte sich Putin auch auf der Jagd in Sibirien. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Hart im Nehmen: So stieg Putin im Januar aus dem eiskalten Wasser des Seligersees. Foto: dpa Picture-Alliance / Alexei Druzhinin / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Harte Schale, weicher Kern? Schon häufiger hat der russische Präsident seine Tierliebe zur Schau gestellt. Foto: dpa Picture-Alliance / Alexei Druzhinin / picture alliance / Sputnik

So zeigte er sich überaus interessiert, als Forscher einem Tiger im Ussuri-Naturreservat im Osten Russlands ein Tracking-Halsband anlegten. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS



Im Nationalpark „Losiny Ostrov“ fütterte er ein Elch-Kalb mit der Flasche. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Auf Augenhöhe: Ein kleines flauschiges Küken scheint es dem Präsidenten angetan zu haben. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Beim Tollen im Schnee haben offenbar nicht nur die beiden Vierbeiner Spaß. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Reiten kann Putin übrigens auch angezogen. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Und auch am Steuer eines Bootes muss es nicht oberkörperfrei sein. Foto: Alexei Nikolsky / dpa



Insgesamt inszeniert sich der Präsident auch gern als stark, männlich, kämpferisch, sportlich und als Abenteurer. Im Taucheranzug ging es etwa mit Harpune auf Hechtjagd. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Natürlich erfolgreich: Einen Hecht konnte er mit der Harpune erlegen. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

Putin in seinem Taucheranzug. Foto: Alexei Nikolsky / imago/ITAR-TASS

Putin hält sich fit. Foto: © RIA Novosti / Reuters / REUTERS

Auch als Hockeyspieler auf dem Eis macht er – natürlich – eine gute Figur. Foto: REUTERS / SPUTNIK / REUTERS



Meistens jedenfalls. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Putin konzentriert, kontrolliert und kämpferisch. Foto: REUTERS / RIA Novosti / REUTERS

Der russische Präsident hat den schwarzen Gürtel im Judo. Foto: REUTERS / SPUTNIK / REUTERS



Die Recherchegruppe ist sich sicher, dass die Männer beteiligt waren

Die Recherchegruppe Bellingcat wurde vor allem mit Veröffentlichungen zum Abschuss der malaysischen Boeing MH 17 über dem Kriegsgebiet im ostukrainischen Donbass 2014 bekannt. Damals entdeckte Bellingcat im Internet als erster Fotos des Buk-Raketenwerfers, der nach Ansicht der Internetjournalisten das Passagierflugzeug vom Himmel holte und vorher aus Russland herangeschafft worden war. Eine internationale Ermittler-Gruppe unter Leitung der niederländischen Staatsanwaltschaft bestätigte diese Version.

Ein ehemaliger Offizier der Moskauer Polizei sagte unserer Redaktion, es bestehe kein Zweifel, dass Tschepiga und Mischkin mit Boschirow und Petrow identisch seien. „Allerdings ist damit noch nicht bewiesen, dass sie das Nervengift wirklich auf der Türklinke am Haus des russischen Ex-Geheimagenten platziert haben.“

Sie seien an der Tat beteiligt gewesen, aber vielleicht in einer anderen Funktion. Für Bellingcat ist der Fall dagegen völlig klar. Die britische Recherche-Plattform verweist auf die Ansicht mehrerer Experten, Doktor Mischkins Einsatz sei kein Zufall: „Ein Arzt im Team ist zwingend notwendig, wenn es gilt, das Zielobjekt zu vergiften.“