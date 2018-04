Finanziminister Olaf Scholz auf Handelsreise in Washington

Olaf Scholz kennt das Weiße Haus. Als Hamburger Bürgermeister war er vor sieben Jahren dabei, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom damaligen US-Präsidenten, Barack Obama, die Freiheitsmedaille überreicht bekam. Im berühmten Rosengarten gab es damals ein großes Festbankett. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen konnten kaum besser sein.

Inzwischen ist das Verhältnis zwischen beiden Staaten spürbar abgekühlt. Obamas Nachfolger, Donald Trump, irritiert Freund und Feind und droht den Europäern mit einem Handelskrieg. Als Olaf Scholz am Donnerstagmittag vor dem Weißen Haus vorfuhr, stand kein entspanntes Fest auf dem Programm. Der Sozialdemokrat, inzwischen Bundesfinanzminister und Vizekanzler, kam als Krisendiplomat.

Der erste Schritt auf die ganz große internationale Bühne

In einem halbstündigen Gespräch mit US-Vizepräsident Mike Pence und in einem weiteren mit Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wollte Scholz versuchen, für freien und fairen Handel zu werben und die drohenden Strafzölle auf deutsche und europäische Produkte abzuwenden. Auch der Bürgerkrieg in Syrien und die Russland-Politik dürften eine Rolle gespielt haben. Es sollten Vorgespräche für den Besuch der Kanzlerin bei Trump in der nächsten Woche sein.

Für Scholz war die Begegnung mit Pence der erste Schritt auf die ganz große internationale Bühne. Nicht dass er als Hamburger Bürgermeister nicht Kontakt mit den Mächtigen der Welt gehabt hätte – zuletzt beim G20-Gipfel im vergangenen Jahr. Aber in seinem neuen Amt begegnet er ihnen auf Augenhöhe. Und: Er ist als Vizekanzler der mächtigste deutsche Finanzminister seit Langem.

Verbindendes Element zwischen den USA, Deutschland und Europa

Scholz koordiniert die Arbeit der SPD-Minister und verbindet damit den Anspruch, die sozialdemokratische Politik zu prägen. Die Frage, die sich in Washington stellte, war: Wie wird er das tun? Scholz beantwortete sie an diesem Donnerstag äußerst vage.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am 14. März zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt worden. Auch ihr Bundeskabinett aus SPD-, CDU- und CSU-Ministern wurde vereidigt. Foto: Gregor Fischer / dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nahm Merkel den Amtseid ab. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach der Wahl im Bundestag wurde Merkel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Bundeskanzlerin ernannt. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Im neuen Bundeskabinett stellen CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So sieht Merkels viertes Kabinett aus. Foto: --- / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Sie ist ein von drei Frauen aus der sechsköpfigen CDU-Ministerriege. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Peter Altmaier (CDU) ist Wirtschaftsminister. Zuvor war der Merkel-Vertraute Bundesminister für besondere Aufgaben – der offizielle Name für den Posten, der kurz Kanzleramtsminister genannt wird. Foto: M. Popow / imago/Metodi Popow

Anja Karliczek (CDU) ist Ministerin für Bildung und Forschung. Vor ihrer Vereidigung war sie Bundestagsabgeordente aus NRW. Foto: Florian Gaertner/photothek.net / imago/photothek

Jens Spahn (CDU) ist Gesundheitsminister. Zuvor war er parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner ist Landwirtschaftsministerin und gleichzeitig CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz sowie Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Foto: Andreas Arnold / dpa

Der CDU-Politiker Helge Braun, Jahrgang 1972, ist neuer Kanzleramtsminister. Foto: Inga Kjer/photothek.net / imago/photothek



CSU-Chef Horst Seehofer, als bayerischer Ministerpräsident von seiner Partei nicht mehr gewollt, ist Bundesinnenminister im Kabinett Merkel IV. Die CSU handelte aus, dass das Innenministerium um die Bereiche Heimat und Bauen erweitert wird. Foto: Stefan Boness/Ipon / imago/IPON

Die CSU stellt drei Minister, darunter Andreas Scheuer, zuvor Generalsekretär seiner Partei: Der Politiker Jahrgang 1974 ist Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gerd Müller (CSU) bekam seine Ernennungsurkunde als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ebenfalls von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Müller hatte das Amt auch schon im vorhergehenden Merkel-Kabinett inne. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Die SPD stellt sechs Minister in der dritten großen Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel. Olaf Scholz ist Finanzminister und Vizekanzler. Der SPD-Politiker war zuvor Hamburgs Erster Bürgermeister und von 2002 bis 2004 SPD-Generalsekretär. Foto: Stefan Boness/Ipon / imago/IPON

Heiko Maas (SPD) ist neuer Außenminister. Im Kabinett Merkel III hatte er das Amt des Justizministers inne. Foto: Michael Kappeler / dpa



SPD-Politikerin Katarina Barley übernimmt das Justizministerium. In der GroKo zuvor war sie Familienministerin, davor SPD-Generalsekretärin. Foto: Reiner Zensen / imago/Reiner Zensen

Hubertus Heil, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist Arbeits- und Sozialminister und bekam die entsprechende Urkunde vom Bundespräsidenten. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Franziska Giffey (SPD), zuvor Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, ist die neue Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, hat nun den Posten als Umweltministerin inne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das sind die Staatsminister: SPD-Politiker Michael Roth ist Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Die CSU-Politikerin Dorothee Bär ist Staatsministerin für Digitales und im Kanzleramt angesiedelt. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Monika Grütters (CDU) bleibt Kulturstaatsministerin. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering, Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, ist Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Feierlicher Termin am 14. März 2018 im Schloss Bellevue in Berlin (v.l.n.r.): Helge Braun (CDU), Gerd Müller (CSU), Anja Karliczek (CDU), Jens Spahn (CDU), Katarina Barley (SPD), Julia Klöckner (CDU), Ursula von der Leyen (CDU), Heiko Maas (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz (SPD), Horst Seehofer (CSU), Peter Altmaier (CDU), Hubertus Heil (SPD), Franziska Giffey (SPD), Andreas Scheuer (CSU) und Svenja Schulze (SPD). Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Unmittelbar vor dem Besuch im Weißen Haus betonte der Finanzminister bei einem Auftritt vor dem German Marshall Fund, dass es besser sei, den Handelsstreit mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu bewegen. Das verbindende Element zwischen den USA und Deutschland und Europa sei die Rechtsstaatlichkeit.

Keine Extralösungen für einzelne EU-Länder

"Das Recht ist essenziell. Das bringt uns zusammen." Man wolle eine Eskalation vermeiden, sagte Scholz. "Freihandel mit Regeln ist besser als das Gegenteil." Er äußerte die Hoffnung, mit den Amerikanern in Handelsfragen "eine gemeinsame Grundlage" zu finden. Scholz wies darauf hin, dass Deutschland allein nicht der Verhandlungspartner der USA sei, dies sei die gesamte Europäische Union. Es werde keine Extralösungen für einzelne Länder geben.

Er sei aber optimistisch, diese Lösungen bis Ende des Monats zu finden. Dann sollen die von Trump gewährten Ausnahmen für Stahl-Zölle für die EU auslaufen. Für Scholz' Verhältnisse war das eine ungewohnt klare Ansage.

Scholz vermied klare Aussage zur Zukunft des Währungsraums

In der wichtigen Frage, die auch die Amerikaner interessiert, nämlich wie die Reform der Eurozone vorangetrieben werden soll, blieb der Finanzminister am Donnerstag äußerst unklar. Auf einem Podium beim Internationalen Währungsfonds (IWF), der das eigentliche Ziel seiner Reise in die USA war, vermied Scholz jede klare Aussage zur Zukunft des gemeinsamen Währungsraums – dem Thema, das Kanzlerin Merkel zeitgleich mit dem französischen Präsidenten in Berlin besprach.

Scholz sagte, die Reform müsse in diesem oder im nächsten Jahr beschlossen werden. Am Ende sollte die Eurozone noch stärker gegen kommende Krisen gewappnet sein als jetzt. Den Euro-Rettungsschirm ESM könne man in einen Europäischen Währungsfonds verwandeln. Das sei mit der Bundesregierung zu machen.

Scholz zeigt sich offen für Sorgen anderer Euro-Länder

Scholz hat bisher nicht für einen Euro-Finanzminister geworben. Und: Die Bankenunion mit ihrer umstrittenen europaweit geltenden Einlagensicherung will der Minister erst vollenden, wenn die Risiken in den Büchern mancher südeuropäischer Banken deutlich reduziert sind.

Konkreter wurde Scholz nicht. Seinen Plan von der Zukunft der Eurozone – er behauptet, es gebe ihn bereits – bespricht er derzeit nur hinter verschlossenen Türen mit seinen Beamten und mit den Kollegen in den anderen europäischen Ländern. Scholz zeigte sich immerhin offen für die Sorgen und Wünsche anderer Euro-Länder: "Ein deutscher Finanzminister muss immer darüber nachdenken, was passieren würde, wenn er plötzlich als Finanzminister Italiens aufwachen würde", scherzte er. Das bedeute aber nicht, dass er genauso handeln werde.