Viele Erkrankungen entwickeln sich schleichend und bleiben lange unbemerkt. Doch wie gut lässt sich Gesundheit tatsächlich messen? Welche Vorsorgeuntersuchungen sind sinnvoll? Und welche Gesundheitstrends halten, was sie versprechen? Diesen Fragen widmen sich Natalja Fischer und Dr. Felix Bertram in der dritten Staffel von „Länger Leben“.

Dabei geht es unter anderem um Biohacking und Longevity-Medizin, Eisbäder, Infusionen und die Abnehmspritze. Auch Supplements wie Proteinpulver und Kreatin kommen auf den Prüfstand. Die beiden klären, was wirklich nützt, was überflüssig ist und wofür es sich lohnt, Geld auszugeben?

Außerdem unterziehen sich Redakteurinnen und Redakteure der FUNKE Zentralredaktion verschiedenen Untersuchungen: von der Mikronährstoffanalyse über einen Mikrobiomtest bis hin zum Ganzkörper-MRT. Was sagen die Ergebnisse wirklich über die Gesundheit aus – und welche Erkenntnisse lassen sich daraus für andere ableiten?

Die dritte Staffel von „Länger leben“ startet am 11. November – überall, wo es Podcasts gibt.