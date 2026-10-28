Welchen Einfluss hat die Psyche auf unsere Gesundheit und Lebenserwartung? Darüber spricht Natalja Fischer in dieser Special-Folge mit der Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl. Die Expertin erklärt, warum sie den Longevity-Trend kritisch sieht und weshalb der Wunsch nach einem langen Leben auch mit unserer Angst vor dem Tod und unserem Bedürfnis nach Kontrolle zusammenhängt.

Ein Schwerpunkt der Folge ist chronischer Stress. Woran erkennen wir, dass die Belastung zu groß wird? Welche Rolle spielen Schlafprobleme, Erschöpfung und Gereiztheit? Und wie können wir lernen, Grenzen zu setzen, Aufgaben abzugeben und gelassener mit den eigenen Ansprüchen umzugehen?

Stefanie Stahl erläutert außerdem ihr bekanntes Konzept vom Schatten- und Sonnenkind. Sie zeigt, wie Erfahrungen aus der Kindheit unsere Glaubenssätze prägen – und warum sie noch im Erwachsenenalter beeinflussen können, wie wir mit Konflikten, Leistungsdruck und Beziehungen umgehen. Dabei macht sie deutlich: Wir sind unseren alten Mustern nicht ausgeliefert, sondern können lernen, sie zu erkennen und zu verändern.

Auch die Themen Einsamkeit, Beziehungen und Optimismus kommen zur Sprache. Warum können gute Beziehungen heilsam sein? Was unterscheidet Einsamkeit vom freiwilligen Alleinsein? Und wo verläuft die Grenze zwischen gesundem Optimismus, unrealistischen Hoffnungen und toxischer Positivität? Welche drei Dinge Stefanie Stahl für eine gesunde Psyche empfiehlt, hört ihr in dieser Folge.

Die Bücher von Stefanie Stahl: