In dieser Folge beantworten Dr. Felix Bertram Fragen aus der Community. Den Anfang machen Nahrungsergänzungsmittel: Worauf sollte man beim Kauf von Omega-3-Algenöl achten? Und können teure Kollagenprodukte tatsächlich Haut und Muskeln unterstützen?

Außerdem ordnet Felix ein, warum einzelne Kettenraucher trotz ihres Konsums sehr alt werden können – und weshalb solche Beispiele nichts an den gesundheitlichen Risiken des Rauchens ändern. Auch Snus und tabakfreie Nikotinbeutel kommen zur Sprache: Sind sie wirklich eine harmlose Alternative zur Zigarette oder führen sie lediglich auf anderem Weg in die Abhängigkeit?

Eine Hörerin möchte zudem wissen, warum ihr Vitamin-D-Wert trotz Supplementierung und Sonnenlicht zu niedrig ist. Felix erklärt, wie Laborwerte richtig interpretiert werden, welche Rolle der Hauttyp spielt und wann mögliche Aufnahmestörungen ärztlich abgeklärt werden sollten.

Zum Abschluss berichtet Felix von seinem ersten professionellen Leistungstest auf dem Fahrradergometer. Was verrät die VO₂max über Fitness und Lebenserwartung? Warum lassen sich Werte nicht immer direkt vergleichen? Und welche Bedeutung haben Fettstoffwechsel und Laktatschwelle für die Ausdauer? Was Felix bei seinem Test über die eigene Leistungsfähigkeit erfahren hat und welches sportliche Ziel er sich nun setzt, hört ihr in dieser Folge.