Smartwatches, Fitnessarmbänder und smarte Ringe versprechen, unsere Gesundheit rund um die Uhr im Blick zu behalten. Sie messen unter anderem Herzfrequenz, Schritte, Schlaf, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur. Doch wie zuverlässig sind diese Werte – und helfen sie tatsächlich dabei, länger und gesünder zu leben?

Natalja Fischer und Dr. Felix Bertram sprechen darüber, welche Messwerte wirklich aussagekräftig sind und warum langfristige Entwicklungen oft wichtiger sind als einzelne Zahlen oder Scores. Felix erklärt, was Ruhepuls und Herzfrequenzvariabilität über die Regeneration verraten, wie genau Wearables verschiedene Schlafphasen erkennen und ob es tatsächlich jeden Tag 10.000 Schritte sein müssen.

Auch mögliche medizinische Anwendungen kommen zur Sprache: Können Wearables Hinweise auf Schlafapnoe, Vorhofflimmern oder Infekte liefern? Und wo liegt die Grenze zwischen einem hilfreichen Frühwarnsignal und einer verlässlichen Diagnose? Felix berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit unterschiedlichen Wearables – und erklärt, welches Gerät sich wofür am besten eignet.

Doch das ständige Tracking hat auch Schattenseiten. Was passiert, wenn schlechte Schlafwerte selbst zum Stressfaktor werden? Außerdem geht es um Fehlinterpretationen, Datenschutz und die Frage, ob uns die vielen Daten wirklich gesünder machen oder nur zusätzlich unter Druck setzen.