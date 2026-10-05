Vor der Rückkehr in den Zweitliga-Alltag muss Hertha BSC noch ohne einige Stammkräfte auskommen. Innerhalb weniger Tage gilt es nun, aus einigen Reisenden und Angeschlagenen wieder ein schlagkräftiges Team für das bevorstehende Heimspiel gegen Greuther Fürth zu formen.

Wie die Startelf dafür aussehen könnte? Und welcher Nationalspieler mit Infekt frühzeitig zu den Berlinern zurückgekehrt ist? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Paul Gorgas und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um den erstaunlichen Erfolgslauf des Frauenteams, Derry Scherhants hervorragendes Nationalmannschaftsdebüt und einen besonders heißen Spieltag zur Wiederaufnahme der Zweiten Liga.

Viel Spaß beim Reinhören!

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