Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Der Learjet war in Texas gestartet und auf dem Weg zu den Bahamas. Dann stürzte die Maschine in einem Wohngebiet ab. Am Boden gab es trotz des heftigen Aufpralls keine Verletzten oder Toten. Die Ermittlungen dauern noch an. Nun sind weitere Details über die Todesopfer bekannt geworden. Lesen Sie auch: Flugzeugabsturz in Florida – Pilotin meldet „Mayday“ kurz vor dem Learjet-Crash

Flugzeugabsturz in Florida: Familie aus Texas unter den Todesopfern

Wie unter anderem die BBC berichtet, kamen bei dem Absturz eine vierköpfige Familie und weitere Insassen ums Leben. Aus einer gemeinsamen Erklärung von Angehörigen geht hervor, dass sich unter den Opfern der 45-jährige texanische Tech-Unternehmer Adam Robinson, seine 40-jährige Frau Helen Sharp und ihre beiden Kinder im Alter von vier und zwei Jahren befanden. Die Familie beschrieb das Paar als „liebevolle Eltern“ und die Kinder als „das Licht ihres Lebens“. Helen Sharp war laut Medienberichten Künstlerin.

Ebenfalls an Bord des Jets waren laut BBC Rachel Reed, Charmi Fehr und Anita Maria Cetina. In der gemeinsamen Erklärung der Angehörigen werden sie als Menschen beschrieben, die „voller Lebensfreude und Abenteuerlust“ gewesen sind. „Sie liebten ihre Familie und Freunde von ganzem Herzen“, so die Familie. In welcher Beziehung sie zu Robinson und Sharp standen, war zunächst unklar. Über Cetina heißt es in der Erklärung, sie habe sich „mit Zärtlichkeit und Hingabe um Emma und Charlie gekümmert und war wirklich ein Teil der Familie“.

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Flugzeugabsturz in Palm Beach: 20-jährige Co-Pilotin kontaktierte Freund kurz vor Unglück

Als Pilot wurde Medienberichten zufolge der 55-jährige Jeff Gregory identifiziert. Wie die BBC berichtet, soll er 2016 und 2017 kurzzeitig für East Coast Jets gearbeitet haben. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte demnach gegenüber der Zeitung Gregorys Tod: „Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht, dass Kapitän Jeff Gregory zu denjenigen gehörte, die gestern bei dem tragischen Flugunfall in Palm Beach ihr Leben verloren haben“, erklärte er am Montag.

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Bei der Co-Pilotin soll es sich um die 20-jährige Nathalia Gadelha handeln. Wie „TMZ“ berichtet, soll sie ihren Pilotenschein bereits mit 17 Jahren während ihrer Schulzeit erworben haben. Auch ihr Freund besitzt demnach eine Pilotenlizenz. Diesen soll Nathalia wenige Minuten vor dem Absturz kontaktiert haben. „Ich glaube, sie hat ihrem Freund um 12.40 Uhr eine SMS geschrieben, und der Unfall ereignete sich um 12:50 Uhr“, sagte Filgueiras’ Stiefvater, Thiago Corteleti, gegenüber der Zeitung „The Post“.

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Flugzeugabsturz nahe Mar-a-Lago: Maschine explodiert auf Straße

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag (Ortszeit) im Palm Beach County. „Das war offensichtlich ein verheerender Flugzeugabsturz“, sagte Gouverneur Ron DeSantis vor Journalisten. „Es sah aus wie eine herabstürzende Rakete. Am Straßenrand blieb ein großer Krater zurück.“

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VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

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Aufnahmen, die in sozialen Medien kursieren, zeigen den Moment des Absturzes. Darauf ist zu sehen, wie Autos eine Straße entlangfahren. Plötzlich stürzt ein Flugzeug nahezu senkrecht vom Himmel und explodiert am Boden in einem gewaltigen Feuerball. Der Absturzort liegt nicht weit von Mar-a-Lago entfernt, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump.

mit dpa