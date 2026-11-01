Traurige Gewissheit in Florida. Bei einem Absturz eines Privatflugzeugs in dem US-Bundesstaat sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Das teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X mit. Die Maschine war demnach am Mittag Ostküstenzeit über einem Wohngebiet nahe Cresthaven im Landkreis Palm Beach County abgestürzt.

Flugzeugabsturz: US-Behörde will der Ursache auf den Grund gehen

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Flieger von Austin (Texas) gestartet sein und sich auf dem Weg in Richtung Bahamas befunden haben. Die Bundesluftfahrtbehörde werde ein Team zur Absturzstelle schicken, um den Fall zu untersuchen, teilte Duffy weiter mit.

Der US-Verkehrsminister sprach von einer „furchtbaren Tragödie“. In Palm Beach County befindet sich auch die Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump, Mar-a-Lago.

Mehr in Kürze