In Frankreich ist am späten Dienstagabend ein Kampfflugzeug abgestürzt. Dabei sind mindestens eines der zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Es handelt sich um eine Maschine vom Typ Mirage 2000D. Der Absturz ereignete sich in Ostfrankreich bei Nancy nahe der Ortschaft Rogéville. Der Absturzort liegt rund 100 Kilometer vom Saarland entfernt.

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Das Flugzeug sei auf dem Rückweg von einem Einsatz abgestürzt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es sei ein totes Besatzungsmitglied gefunden, aber noch nicht identifiziert worden. Nach dem zweiten Insassen werde weiter gesucht, sagte Verteidigungsministerin Catherine Vautrin. Die Ursache des Absturzes ist noch unbekannt.

Mirage-Kampfflugzeug in Frankreich abgestürzt – Pilot stirbt bei Übungsflug

Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Bei dem toten Besatzungsmitglied handele es sich um den Piloten.

Die Mirage 2000D ist ein zweisitziger, überschallschneller Jagdbomber, der speziell für Angriffe auf Bodenziele ausgelegt ist. Die Maschinen wurden zwischen 1993 und 2002 gebaut. © AFP | Anthony Jeuland

Die Maschine war vom Luftwaffenstützpunkt Nancy-Ochey aufgestiegen. Wie der Kommandant des Stützpunktes sagte, habe sich die Maschine auf einem Übungseinsatz für einen Nachtflug befunden. Anwohner berichteten der Zeitung „L‘Est Républicain“, sie hätten eine heftige Explosion gehört und einen Feuerball wahrgenommen.

dpa/pvt