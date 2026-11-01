Ein Goldsucher hat im australischen Outback einen Goldklumpen im geschätzten Wert von 150.000 bis 160.000 australischen Dollar (umgerechnet etwa 90.000 bis 100.000 Euro) gefunden. Beinahe wäre er daran vorbeigelaufen.
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Der Mann, der anonym bleiben möchte, suchte tagelang auf der Mount Stuart Station bei Tibooburra im Bundesstaat New South Wales. Sein Metalldetektor vom Typ Gold Monster 2000 schlug zunächst nur schwach aus. Das Signal wurde stärker, je tiefer er grub. „Für die Größe des Stücks war das Signal nicht laut. Aber als ich bei etwa 100 Millimetern war, hat das Gerät gequiekt“, sagte er dem Sender ABC. „Beim ersten oder zweiten Kratzen sah ich diesen leuchtend gelben Punkt in der Mitte des Lochs.“
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Gold dieser Größe sehr selten
Der Finder nannte das Nugget „Tibooburra Spud“ („Tibooburra-Kartoffel“). Dem Fund gingen nach seinen Angaben Jahre der Suche voraus. „Man gräbt jede Menge Müll aus: Bleikugeln, alte Nägel, Hufeisen, alles Mögliche“, sagte er.
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Tests ergaben, dass das mit Quarz durchsetzte Nugget 1218 Gramm wiegt. Davon sind etwa 940 Gramm reines Gold. Der Wert liegt demnach bei 150.000 bis 160.000 australischen Dollar. Der Finder hofft, das Stück für bis zu 200.000 Dollar an einen Sammler zu verkaufen.
Goldpreis auf hohem Niveau
Greg Spangler verkauft seit rund 20 Jahren Ausrüstung für Goldsucher in Broken Hill. Er sagte, Gold dieses Gewichts sei äußerst selten.
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Der Fund kommt in eine Zeit sehr hoher Goldpreise. Im Januar erreichte der Preis mit knapp 8000 australischen Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) einen Rekord. Seitdem ist er gesunken, liegt mit rund 5700 Dollar je Unze aber weiter hoch.
awe