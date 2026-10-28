Bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien sind mehrere Menschen verletzt worden. Medien berichten von vielen Toten. Das Unglück ereignete sich kurz vor 9 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der Provinz Toledo, südlich von Madrid.
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Nach Angaben aus Kreisen des Bahnnetzbetreibers Adif fuhr ein Zug auf einen anderen auf. Beide Züge waren in Richtung Andalusien unterwegs. Zwei Waggons eines Zuges stürzten nach Medienberichten einen Bahndamm hinunter.
Die News zum Zugunglück in Spanien lesen Sie in unserem Blog.
Toledo: Hier war das Zugunglück
Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beiden Richtungen unterbrochen. Die Unfallursache war zunächst unklar.
Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zum Zugunglück hier im News-Blog.