Bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien sind mehrere Menschen verletzt worden. Medien berichten von vielen Toten. Das Unglück ereignete sich kurz vor 9 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der Provinz Toledo, südlich von Madrid.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Nach Angaben aus Kreisen des Bahnnetzbetreibers Adif fuhr ein Zug auf einen anderen auf. Beide Züge waren in Richtung Andalusien unterwegs. Zwei Waggons eines Zuges stürzten nach Medienberichten einen Bahndamm hinunter.

Die News zum Zugunglück in Spanien lesen Sie in unserem Blog.

Toledo: Hier war das Zugunglück

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beiden Richtungen unterbrochen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zum Zugunglück hier im News-Blog.