Bei einem Zugunglück in Spanien sind nach Angaben der „Bild“ mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Südlich von Madrid stießen am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Zwei Waggons entgleisten und stürzten einen Abhang hinab. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen.

Wir berichten über das Zugunglück in Spanien im Newsblog.

mit Material von dpa/AFP