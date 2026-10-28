Bei einem Zugunglück in Spanien sind nach Angaben der „Bild“ mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Südlich von Madrid stießen am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Zwei Waggons entgleisten und stürzten einen Abhang hinab. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen.

Wir berichten über das Zugunglück in Spanien im Newsblog.

Wichtige Updates 09:31 Uhr Mindestens zehn Tote bei Zugunglück in Spanien Maria Kurth Überlebender des Zugunglücks: „In unserem Waggon lagen Tote" Ein Überlebender des Zugunglücks hat gegenüber dem Privatsender "Onda Cero" geschildert, wie er den Unfall erlebt hat. So habe der Zug fünf Minuten vor dem Zusammenstoß angehalten, ehe er kurz darauf einen „unglaublichen Aufprall“ spürte. „Ein sehr, sehr heftiger Aufprall. Ich saß im Gang und wurde vier oder fünf Sitze weit geschleudert. In unserem Waggon lagen Tote“, sagte er. Gemeinsam mit anderen Fahrgästen gelang es ihm schließlich, eine Tür zu öffnen und auszusteigen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Schnellzüge kollidieren im Süden Spaniens – das waren die Routen der beiden Züge

Zu dem tragischen Unglück in der spanischen Region Toledo kam es, weil ein Schnellzug auf einen anderen auffuhr. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Klar ist jedoch, dass beide am Unfall beteiligten Züge auf derselben Strecke von Madrid nach Sevilla-Santa Justa fuhren. Der Renfe-Zug war um 8 Uhr in Madrid-Puerta de Atocha abgefahren und sollte planmäßig um 10:39 Uhr ankommen. Der Iryo-Zug war ebenfalls auf dem Weg nach Sevilla und fuhr vor dem AVE, als es gegen 8:54 Uhr zum Aufprall kam. Er sollte um 10:35 Uhr in der andalusischen Hauptstadt eintreffen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Tragisches Unglück legt Zugverkehr im südlichen Spanien lahm Der Zugverkehr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Andalusien ist seit dem Zugunglück in der spanischen Region Toledo vollständig eingestellt. An einem typischen Werktag verkehren auf dieser Strecke täglich zwischen 115 und 130 Fernzüge, berichtet die spanische Zeitung "El Pais". Polizisten stehen vor der Informationsanzeige am Bahnhof Santa Justa, auf dem die Unterbrechung des Zugverkehrs zwischen Madrid und Andalusien nach dem Zugunglück angezeigt wird. . Foto: dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Augenzeuge berichtet: "Wir klammerten uns an die Sitze"

Gegenüber dem spanischen Sender "TVE" beschrieb ein Fahrgast das Zugunglück als "furchtbar, unbeschreiblich". Der Mann befand sich im letzten Waggon des Renfe-Schnellzugs. "Wir haben das ganze Ausmaß des Geschehens erst jetzt begriffen“, sagte der Mann. "Durch den heftigen Aufprall und das Rütteln klammerten wir uns an die Sitze." Er und andere Passagiere konnten erst aus dem Zug raus, nachdem sie die Scheiben eingeschlagen hatten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Video von der Unfallstelle in Spanien zeigt verheerendes Bild Nach dem verheerenden Zugunglück in der spanischen Region Toledo kursieren in den sozialen Medien zahlreiche Bilder und Videos von dem Unglück. Unter anderem verbreitete die Nachrichtenagentur "BNO News" ein Video von der Unfallstelle. BNO News Live on Twitter / X BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario pic.twitter.com/y7GrLA5lZl— BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Tragisches Unglück in Spanien: Insgesamt saßen 544 Passagiere in beiden Zügen Eine Sprecherin der Gemeinde Castilla-La Mancha sagte gegenüber dem spanischen Sender "TV La1", dass sich insgesamt 544 Passagiere in den Zügen befanden. Demnach saßen 397 Fahrgäste im Renfe-Zug und 147 Menschen sowie ein Baby im Iryo-Schnellzug. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Opferzahl nach Zugunglück in Spanien steigt weiter: Mehr als 40 Tote

Die Opferzahl nach dem tragischen Zugunglück in Spanien steigt weiter. Wie "Bild" mit Berufung auf den Zivilschutz berichtet, soll es 46 Tote geben. Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Foto: dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Sprecher der Eisenbahngewerkschaft bezeichnet Unfall als "sehr merkwürdig"

Nach dem tragischen Zugunglück in der spanischen Region Toledo sind zahlreiche Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz, um die Opfer zu versorgen. Gleichzeitig haben auch die Ermittlungen begonnen, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Ein Sprecher der Eisenbahnergewerkschaft bezeichnete das Zugunglück in der Nähe des Bahnhofs Urda gegenüber der Zeitung "El Pais" als „sehr merkwürdig“. Dort, wo sich der Unfall ereignete, gebe es keinen kommerziellen Halt, zudem werde der Zugverkehr in Echtzeit überwacht. Eigentlich würde ein Zug bei einem Hindernis, wie beispielsweise einem anderen Zug, automatisch anhalten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Spanischer Ministerpräsident Pedro Sánchez "tief betroffen" Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich „zutiefst betroffen“ über das Zugunglück in der Region Toledo. In einer ersten Stellungnahme bei "X" erklärte er: "Meine Gedanken, meine Solidarität und meine Unterstützung gelten allen Opfern und ihren Familien." Pedro Sánchez on Twitter / X Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Zahlreiche Tote und Verletzte bei Zugunglück: Mobile Intensivstationen werden entsendet

Aufgrund der Vielzahl der Verletzten und Betroffenen werden derzeit alle verfügbaren Rettungskräfte zur Unfallstelle versammelt. Wie der Regionalminister für Gesundheit und Katastrophenschutz, Antonio Sanz, bei "X" mitteilte, werden auch mobile Intensivstationen und ein Logistikfahrzeug des andalusischen Gesundheitsdienstes (SAS) zur Versorgung in die Region entsendet. Antonio Sanz Cabello on Twitter / X Seguimos muy de cerca el accidente ferroviario ocurrido en Urda y en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación. Desde Andalucía hemos enviado UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud para apoyar la atención a las…— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) October 28, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Medienbericht: Menschliches Versagen als Unfallursache? Wie die spanische Zeitung "El Pais" mit Berufung auf Regierungskreise berichtet, wird derzeit von menschlichem Versagen eines Adif-Mitarbeiters während eines Ausfalls des Hauptsignalsystems ausgegangen. Das Sicherheitssystem arbeitet automatisiert, schaltet aber bei einem Ausfall auf manuellen Betrieb um. Daher hielten die Züge an, als das automatische Sicherheitssystem versagte. Der Betrieb wurde wohl unter menschlicher Kontrolle wieder aufgenommen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Mindestens zehn Tote bei Zugunglück in Spanien Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Zentralspanien sind nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo entgleisten Waggons eines Zuges des privaten Bahnunternehmens Iryo, der mit einem Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe kollidierte. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Waggons stürzten Bahndamm hinunter Zwei Waggons von einem der Züge stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar. Wie „El Pais“ mit Berufung auf Regierungskreise berichtet, wird ein menschliches Versagen als Unfallursache nicht ausgeschlossen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Mehrere Verletzte bei Zugkollision in Spanien – Berichte über Tote Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte der Notdienst 112 mit. Zwei Waggons von einem der Züge stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Spanische Medien berichten von mindestens 10 Toten.



Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der zentralspanischen Provinz Toledo. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen. Einer der Züge gehört dem staatlichen Bahnunternehmen Renfe, der andere dem privaten Anbieter Iryo.

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mit Material von dpa/AFP