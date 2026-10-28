Ein Urlaub auf den Seychellen hat für einen deutschen Touristen ein tragisches Ende genommen. Der 30-Jährige war am Abend zu einem Strand auf der Insel La Digue aufgebrochen, um eine dort zurückgelassene Schwimmbrille zu suchen. In sein Hotel kehrte er nicht zurück. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unklar.
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Nach Angaben der örtlichen Polizei verließ der Mann seine Unterkunft am Montag gegen 21 Uhr Ortszeit. Das entspricht 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Obwohl es bereits dunkel war, machte er sich auf den Weg in Richtung Anse Coco Beach. Dort hatte er offenbar zuvor seine Schwimmausrüstung vergessen.
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Als der Urlauber nicht zurückkam, verständigte seine Ehefrau die Behörden. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet. Neben Einsatzkräften beteiligten sich auch Einheimische und andere Urlauber an der Suche.
Leiche abseits des Wanderwegs gefunden
Am folgenden Nachmittag stieß ein Suchtrupp auf die Leiche des Deutschen. Der Fundort lag in einem felsigen Gelände abseits eines Wanderwegs, der zum Strand Anse Coco führt. Die Polizei bestätigte den Fund und leitete Ermittlungen ein.
Warum der Mann starb, ist derzeit nicht bekannt. Die Behörden untersuchen den Fall, um die Todesursache festzustellen. Weitere Angaben zum möglichen Unfallhergang liegen bislang nicht vor.
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Der Tourist war gemeinsam mit seiner Frau am 25. Oktober auf den Seychellen angekommen. Das Paar hatte einen Kurzurlaub geplant und wollte die Inselgruppe am 28. Oktober wieder verlassen.
La Digue ist für Strände und Granitfelsen bekannt
Die Seychellen liegen im Indischen Ozean, rund 1800 Kilometer vor der Küste Kenias. Der Inselstaat zieht Urlauber vor allem mit türkisfarbenem Wasser, Korallenriffen und weißen Sandstränden an.
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La Digue gehört zu den kleineren bewohnten Inseln des Archipels. Sie liegt etwa 45 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé und umfasst rund zehn Quadratkilometer. Bekannt ist die Insel für ihre markanten Granitformationen, ihre Strände und traditionelle Ochsenkarren, die dort zum Teil noch als Transportmittel genutzt werden.
ef/dpa