Kollision auf hoher See: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ von TUI Cruises ist bei stürmischem Wetter in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, geschah der Unfall beim Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Nach Angaben der Polizei war das Ausmaß des Schadens und die Unfallursache zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Beamte waren am späten Abend vor Ort. Noch am Montag werde es weitere Informationen geben, teilte ein Polizist in der Leitstelle mit.

„Mein Schiff 3“: TUI Cruises bestätigt Unfall

TUI Cruises bestätigte den Unfall zwar auch, allerdings mit einem anderen Kenntnisstand: Der Sprecherin zufolge sei das Schiff nur mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die „Mein Schiff 3“ sei wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werde, hieß es am Sonntagabend.

Die Polizei hatte zunächst ebenfalls von einer Kollision zwischen dem Kreuzfahrtschiff und einem Containerschiff gesprochen. Später teilte sie mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen sind.

Lesen Sie auch: Beinahe-Katastrophe in München: Piloten sollen fatalen Fehler begangen haben

Zum Unfallzeitpunkt waren laut TUI-Sprecherin 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle könnten vorerst an Bord bleiben. Fachleute seien vor Ort und untersuchten die Lage. „Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen“, verkündete die Sprecherin.

Blick auf die «Mein Schiff 3» nach der Kollision. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. © Jörn Hüneke/dpa | Jörn Hüneke

Kollision der „Mein Schiff 3“: Video zeigt Unfall – Bordwand eines Schiffs aufgerissen

Auf einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Der Abstand zu einem Containerschiff wird immer kleiner, dann rammt das Kreuzfahrtschiff das an der Hafenmauer liegende Containerschiff – das Video ruckelt.

Das Video zeigt Trümmer. Die „Mein Schiff 3“ und Rettungsboote wurden demnach beschädigt. Außerdem ist eine Frau im Video zu hören: „Ich glaube, das war es mit der Reise.“ Die „Nordsee-Zeitung“ berichtete, dass die Bordwand eines Containerschiffs durch den Zusammenstoß auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen sei.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Germany's Bremerhaven port saw cruise ship Mein Schiff 3 collide with a container vessel as it was departing. The container ship sustained hull damage with an approximate 10 m (33 ft) breach. pic.twitter.com/C5hJmX5rE7 — World Vibe (@world_vibe_en) 26. Oktober 2026 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die „Mein Schiff 3“ hat nach Angaben der Homepage Platz für 2506 Passagiere. Demnach gibt es an Bord neun Restaurants und Bistros sowie 15 Bars und Lounges. Auch ein Hospital mit deutschsprachigen Schiffsärzten und ausgebildetem medizinischen Personal ist vorhanden. Die Bordapotheke umfasse Medikamente für allgemeine Erkrankungen sowie zur Erst- und Notfallbehandlung, heißt es.

mit dpa