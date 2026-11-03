Schurken sind nichts Neues in der Karriere von Daniel Brühl, der sich mit einer derartigen Rolle als Schauspieler im Marvel-Universum etabliert hat. Aber für die Audible-Hörbuchversion der Harry-Potter-Romane (ab 10. November erhältlich) hat sich der 48-Jährige den ultimativen Bösewicht ausgesucht: Lord Voldemort. Im Interview erklärt er, warum er gerade diese Rolle wollte. Auch plaudert er über sein Privatleben, zum Beispiel darüber, inwieweit seine Söhne (sechs und zehn Jahre alt) nach ihm geraten sind und wer in seiner Familie wirklich das Sagen hat.

Warum haben Sie sich ausgerechnet den großen Bösewicht Voldemort ausgesucht. Wollten Sie Ihren Kindern Angst machen?

Daniel Brühl: Es macht ja Spaß, seinen Kindern Angst einzuflößen (lacht). Es hatte einen großen Reiz, den Ultimativschurken zu sprechen. Ich war Feuer und Flamme.