Ab dem 27. Oktober beginnt um 20.15 Uhr in der ARD ein neues Kapitel in der Karriere von Nikola Kastner. Fortan ist die viel beschäftigte Schauspielerin als Anwältin in der Serie „Die Kanzlei“ zu sehen. Doch dieses neue Kapitel im Lebensweg der 43-Jährigen ist zum Teil auch dem Zufall geschuldet. Denn unter anderen Umständen würde der Astrid-Lindgren-Fan heute in Schweden wohnen.

Sie gehören jetzt fest zum Team von „Die Kanzlei“. Angeblich hätte Ihr Weg Sie aber in eine ganz andere Richtung führen können.

Nikola Kastner: Das stimmt. Ich habe schon mit 16 angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten. 2012 habe ich mich dann bewusst entschieden, Germanistik und Skandinavistik an der Humboldt-Universität zu studieren, um mir ein zweites Standbein aufzubauen. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, nach Schweden auszuwandern. Nach abgeschlossenem Studium bin ich schließlich nach Stockholm gezogen, um dort TV-Produktion zu studieren.