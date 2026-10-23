Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff nahe Paris hat die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Sie leitete ein Verfahren wegen „Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung“ ein, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Demnach sei die Tat „aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer angeblichen Rasse, Ethnie, Nation oder bestimmten Religion begangen“ worden.

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Ein Mann hatte am Freitagvormittag in Trappes westlich von Paris und im benachbarten La Verrière das Schussfeuer eröffnet. Ein Mensch wurde getötet, vier weitere wurden nach Angaben aus Polizeikreisen verletzt. Unter den Verletzten befindet sich laut Ali Rabeh, dem Bürgermeister von Trappes, auch ein zwölfjähriges Kind, das schwere Verletzungen erlitt, wie er der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der mutmaßliche Schütze wurde kurz darauf im nahe gelegenen Coignières festgenommen. Nach Angaben der örtlichen Behörden kann sich die Opferzahl noch ändern.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem wegen des „Besitzes einer Waffe der Kategorie A“, zu dem unter anderem automatische Schusswaffen gehören, die Salven abgeben, sowie der „Beteiligung an einer terroristischen kriminellen Vereinigung mit dem Ziel der Vorbereitung von Verbrechen gegen Menschen“.

Schüsse in der Nähe von Paris: „Alle Ressourcen der Sicherheitskräfte und Justiz in vollem Umfang mobilisiert“

Nach Angaben des Bürgermeisters von Trappes schoss ein Mensch aus seinem Fahrzeug heraus. Dem Sender BFMTV sagte Rabeh, der Mann habe offensichtlich wahllos geschossen und ein „Blutbad“ anrichten wollen. Das Todesopfer sei „afrikanischer Herkunft“, ein Verletzter in Lebensgefahr sei zudem „maghrebinischer Herkunft“. Die Stadt wollte eine psychologische Betreuungsstelle einrichten.

Premierminister Sébastien Lecornu bezeichnete den Fall als sehr ernst. Alle Ressourcen der Sicherheitskräfte und der Justiz seien in vollem Umfang mobilisiert, erklärte er im Onlinedienst X.

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Die Stimmung in Frankreich ist derzeit angespannt. Am Wochenende war es am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem zu massiven Ausschreitungen gekommen. Tausende Geschäfte wurden geplündert, Rathäuser und Polizeistationen angegriffen und Gebäude in Brand gesetzt. Als Reaktion darauf wurden in mehreren Großstädten nächtliche Ausgangssperren verhängt.

(fmg)