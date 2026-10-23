Wie gefährlich die Jagd nach Likes, Klicks und Kommentaren in den sozialen Medien im realen Leben werden kann, hat ein Autofahrer in Österreich bewiesen. Der 20-Jährige fuhr mit 247 km/h durch eine 70er-Zone – und filmte das Ganze für TikTok. Ein nicht unbedingt cleverer Schachzug. Jetzt droht dem jungen Mann Ärger in gleich mehrfacher Hinsicht, berichtet „ORF Niederösterreich“.

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Im Video war zu sehen, wie der Mercedes-AMG C43, der rund 400 PS auf die Straße bringen kann, die Ortstafel Wiesenfeld in Niederösterreich passierte und der Tacho eine Geschwindigkeit von 210 km/h bei erlaubten 50 km/h anzeigte. Doch das schien dem Raser noch nicht genug. Kurze Zeit später beschleunigte der Mann auf 247 km/h – bei erlaubten 70 km/h. Zudem fuhr das Auto nach einem rasanten Spurwechsel illegalerweise einfach links an einer Verkehrsinsel vorbei.

Raser in Österreich filmt sich für TikTok: Video überführt ihn bei der Polizei

Das Video entstand wohl gegen Mitternacht, jedoch ist nicht eindeutig bekannt, wann genau. Klar ist aber: Die Aufnahme des 20-Jährigen, der die Straße im Bezirk Lilienfeld kurzerhand zur eigenen Rennstrecke erklärte, begeisterte bei TikTok nicht alle Nutzer. Kurz nach dem Hochladen ging ein anonymer Hinweis bei der Polizei ein, berichtet die Zeitung „oe24“.

Schnell konnten die Ordnungshüter den Raser ausfindig machen. Dieser zeigte sich geständig und gab die Tempoüberschreitungen nach Angaben der Polizei zu. Nun drohen ihm bis zu 7.500 Euro Bußgeld, der Führerscheinentzug und eventuell sogar der Verlust seines Mercedes. Denn: Wer in Österreich im Ort mehr als 80 km/h oder außerorts mehr als 90 km/h zu schnell ist, dem kann seit 2024 das Auto entzogen werden.

rk