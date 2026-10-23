Er war durch Filme wie „Top Gun“, „Alien“ und „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ bekannt: Nach sechs Jahrzehnten vor Film- und Fernsehkameras ist der US-Schauspieler Tom Skerritt mit 93 Jahren gestorben. Der fünffache Vater starb eines natürlichen Todes, wie seine Familie mitteilte.

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Skerritt wurde 1933 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren und begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren. Sein Filmdebüt gab er 1962 an der Seite von Robert Redford in dem Kriegsfilm „Hinter feindlichen Linien“. Regisseur Robert Altman holte ihn 1970 zusammen mit Donald Sutherland für die preisgekrönte Kriegs-Farce „MASH“ vor die Kamera.

Diese Prominenten sind 2026 gestorben Der britische Autor Jeffrey Archer starb am 5. Oktober. Einen Tag später sollte das neue Buch des 86-Jährigen veröffentlicht werden. © Ian West/PA Wire/dpa | Ian West Die französisch-russische Schauspielerin Marina Vlady, bekannt aus „Die blonde Hexe“, starb am 24. September. Sie wurde 88 Jahre alt. © Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Presley Walker Gerber starb am 20. September. Mit nur 27 Jahren ist der Sohn von Rande Gerber und Supermodel Cindy Crawford in einer kalifornischen Entzugsklinik an einer mutmaßlichen Drogenüberdosis gestorben. © AFP | Frazer Harrison Der Schauspieler Ralf Richter starb Mitte September im Alter von 69 Jahren in Köln, wie seine Managerin im Namen der Familie bestätigte. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Prinzessin Astrid von Norwegen starb am 11. September. Die Schwester von König Harald wurde stolze 94 Jahre alt. © Getty Images | Nigel Waldron Schauspieler Michael Mendl starb Anfang September im Alter von 82 Jahren. © picture alliance / dpa | Michael Kappeler König Harald V. von Norwegen starb am 28. August in Oslo. Er wurde 89 Jahre alt. © Terje Pedersen/NTB/dpa | Terje Pedersen Die US-Sängerin Dolly Parton ist Ende August im Alter von 80 Jahren gestorben. © Will Oliver/EPA/dpa | Will Oliver Der britische Schauspieler Tim Curry starb Ende August im Alter von 80 Jahren. © Peter Foley/EPA/dpa | Peter Foley Im Alter von nur 36 Jahren ist die US-Schauspielerin Hayden Panettiere im August 2026 gestorben. © dpa | Britta Pedersen Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Juli 2026 im Alter von 78 Jahren gestorben. © Getty Images for AFI | Chris Hyde Die Sängerin Bonnie Tyler singt während eines Konzerts der Tour „40 Jahre Total Eclipse of the Heart“ im Admiralspalast. Ihr Tod wurde am 9. Juli bekannt. © Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow Die Schauspielerin Luna Jordan verstarb am 13. Mai „plötzlich und unerwartet“, wie ihre Agentur mitteilte. Sie wurde nur 25 Jahre alt. © Players Agentur/dpa | Pascal Bünning Der Schauspieler Alexander Held, bekannt aus „München Mord“, verstarb Anfang Mai im Alter von 67 Jahren. © Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser Die Schauspielerin Angelica Domröse (“Die Legende von Paul und Paula“) starb am 15. Mai mit 85 Jahren. © Stephanie Pilick/dpa | Stephanie Pilick Spielte auch in großen Kinoproduktionen wie „Gandhi”: Günther Maria Halmer starb am 11. Mai mit 83 Jahren. © Ingo Wagner/dpa | picture alliance Albrecht Weinberg war einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Im Mai 2026 ist er mit 101 Jahren „friedlich eingeschlafen“. © Hauke-Christian Dittrich/dpa | Hauke-Christian Dittrich Mario Adorf starb am 8. April 2026 in seiner Wohnung in Paris. Der Schauspieler war krank und schlief friedlich ein. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen Laut seiner Familie starb der US-Schauspieler Chuck Norris überraschend am 19. März 2026. © imago images/ZUMA Press | Armando Gallo via www.imago-images.de Der Philosoph Jürgen Habermas verstarb am 14. März 2026 im Alter von 96 Jahren. © Martin Gerten/dpa | Martin Gerten Der österreichische TV-Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer verstarb am 25. Februar im Alter von 84 Jahren. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Der US-Schauspieler Eric Dane verstarb am 19. Februar an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa | Jordan Strauss Am 17. Februar starb Jesse Jackson. Der berühmte US-Bürgerrechtsaktivist machte seine Parkinsonerkrankung bereits 20217 öffentlich. © AFP | JIM WATSON Er war der harte Kerl in „Der Pate“ oder „Apocalypse Now“: Am 15. Februar starb Robert Duvall im Alter von 95 Jahren. © AFP | GEOFF ROBINS Der „Theatermacher“ war seine Paraderolle: Schauspieler Lambert Hamel verstarb am 13. Februar 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren. © dpa | Ursula Düren James Van der Beek, bekannt aus der Kultserie „Dawson‘s Creek“, verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren. Der Schauspieler war an Darmkrebs erkrankt. Er hinterlässt sechs Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. © AFP | Robyn Beck Der Sänger Brad Arnold ist am 7. Februar gestorben. Das Gründungsmitglied der Band 3 Doors Down verstarb im Alter von 47 Jahren an den Folgen seiner Nierenkrebserkrankung. © Rob Grabowski/Invision/AP/dpa | Rob Grabowski Rita Süssmuth ist am 1. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben. Anderthalb Jahre zuvor hatte die ehemalige Bundestagspräsidentin ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. © Bernd von Jutrczenka/dpa | Bernd von Jutrczenka Am 30. Januar starb Catherine O‘Hara. Die kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin, bekannt aus „Kevin allein zu Haus“, verstarb in Folge einer Lungenembolie. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa | Scott A Garfitt Gerd Knebel vom hessischen Komiker-Duo „Badesalz“ ist am 24. Januar im Alter von 72 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. © A. Arnold | dpa Der italienische Modedesigner Valentino Garavani starb am 19. Januar im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Liebsten in Rom. © AFP | ANGELA WEISS Erich von Däniken, Ufo-Forscher und Bestseller-Autor, ist am 10. Januar im Alter von 90 Jahren gestorben. © picture alliance / SZ Photo | teutopress Bob Weir, Gründungsmitglied der Band Grateful Dead, ist am 10. Januar 2026 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. © AFP | JEWEL SAMAD Der deutsche Rennfahrer Hans Herrmann verstarb am 9. Januar im Alter von 97 Jahren. Bekannt für seine Vielseitigkeit in der Formel 1 und bei Langstreckenrennen, holte er 1970 den ersten Gesamtsieg für Porsche beim „24-Stunden-Rennen von Le Mans“. © Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer Victoria Jones, bekannt aus dem Hollywoodfilm „Men in Black II“, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Tommy Lee Jones spielte, wurde am Neujahrstag tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. © Shizuo Kambayashi/AP/dpa | Shizuo Kambayashi

„Top Gun“: Skerritt spielte neben Tom Cruise Commander Mike „Viper“ Metcalf

In dem Science-Fiction-Klassiker „Alien“ (1979) spielte Skerritt den Raumschiffkapitän Dallas, in „Top Gun“ (1986) verkörperte er an der Seite von Tom Cruise Commander Mike „Viper“ Metcalf. In dem Drama „Magnolien aus Stahl“ (1989) spielte er zusammen mit Sally Field das Elternpaar einer todkranken Tochter, die von Julia Roberts dargestellt wurde.

Oscar-Preisträgerin Roberts (58, „Erin Brockovich“) zollte ihrem Filmvater auf Instagram tiefste Anerkennung. Skerritt sei „ein leuchtendes Vorbild eines sanftmütigen Mannes“, schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto – versehen mit einem gebrochenen Herz als Emoji.

Unter der Regie von Robert Redford übernahm Skerritt in dem Drama „Aus der Mitte entspringt ein Fluß“ (1992, „A River Runs Through It“) die Rolle eines Geistlichen in den 1920er Jahren im ländlichen Montana, der seine beiden Söhne streng erzieht. Brad Pitt trat darin in einer seiner ersten Hauptrollen als der rebellische Sohn Paul auf. Der Film sei eines seiner „absoluten Lieblingsprojekte“, schrieb Skerritt 2022 auf Instagram zum 30-jährigen Jubiläum des Streifens.

Schauspieler landete großen Erfolg mit der Drama-Serie „Picket Fences“

Der deutsche Regisseur Tom Tykwer holte Skerritt 2014 in einer Nebenrolle für „Ein Hologramm für den König“ vor die Kamera. Skerritts letztes Filmprojekt war das 2021 erschienene Drama „East of the Mountains“.

Der Schauspieler wirkte in seiner langen Laufbahn auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Den größten Erfolg hatte er mit der Rolle des kauzigen Sheriffs Jimmy Brock in der Drama-Serie „Picket Fences“, die in den USA von 1992 bis 1996 lief. Schauspielerin Lauren Holly, die in der Serie seine Helferin spielte, schrieb auf Instagram, Skerritt sei von allen geliebt und respektiert worden und zusammen hätten sie viel gelacht.

Die Rolle brachte Skerritt 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie ein. Im folgenden Jahr wurde er ein weiteres Mal für den begehrten Fernsehpreis nominiert.

In der Mitteilung seiner Familie hieß es, Skerritt hätten Vorstellungskraft, Kreativität, Natur und das Erzählen von Geschichten zutiefst am Herzen gelegen. Während er der Welt als herausragender Schauspieler im Gedächtnis bleibe, würden ihn seine engsten Angehörigen für seinen Humor, seine Neugier, Weisheit und Großzügigkeit in Erinnerung behalten.

dpa