Fast vier Wochen nach dem Tod ihres Sohnes Presley Gerber hat sich Cindy Crawford öffentlich zu dem Verlust geäußert. Das 60-jährige ehemalige Supermodel veröffentlichte am Sonntag auf Instagram eine gemeinsame Erklärung mit ihrem Ehemann Rande Gerber und der Tochter Kaia.

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Darin nimmt die Familie Abschied von dem 27-Jährigen, der am 20. September während eines Aufenthalts in einer Rehabilitationseinrichtung in Santa Monica gestorben war.

Cindy Crawford trauert um Presley Gerber: „Wir lieben dich für immer“

„Wir sind unendlich traurig über den Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders“, heißt es in der Erklärung. Zugleich sei die Familie dankbar für die 27 gemeinsamen Jahre mit Presley.

Crawford beschreibt ihren Sohn als „liebevolle, wundervolle Seele, die geliebt hat und geliebt wird, jetzt und für immer“. Die Familie dankt zudem Freunden, Bekannten und auch Fremden, die ihr in den vergangenen Wochen ihr Mitgefühl ausgesprochen haben. Die große Anteilnahme bedeute ihnen viel. „Wir lieben dich für immer“, heißt es zum Schluss.

Den Beitrag begleitet ein Schwarz-Weiß-Porträt Presleys, aufgenommen vom argentinischen Modefotografen Sebastián Faena. Darauf ist der 27-Jährige mit Engelsflügeln zu sehen.

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Presley Gerber starb mit 27 Jahren – Todesursache weiterhin ungeklärt

Presley Gerber war erst wenige Stunden in der Einrichtung Resolutions Living in Santa Monica, als er dort tot aufgefunden wurde. Wie die „Los Angeles Times“ berichtet, hatte sich der 27-Jährige am Abend des 19. September gegen 22 Uhr in die Einrichtung begeben. Am nächsten Morgen ging bei der Polizei ein Notruf wegen eines möglichen Herzstillstands und einer Überdosis ein. Um 9.45 Uhr wurde Gerber für tot erklärt.

Die Ermittler gehen dem Verdacht einer Drogenüberdosis nach und versuchen laut der „Los Angeles Times“ auch zu klären, woher die mutmaßlich beteiligten Substanzen stammten. Eine Obduktion wurde bereits durchgeführt. Die endgültige Todesursache steht allerdings noch aus, da die Gerichtsmedizin weitere Untersuchungen veranlasst hat.

Wie seine Mutter Cindy Crawford und seine jüngere Schwester Kaia machte sich auch Presley zunächst als Model einen Namen. Er arbeitete unter anderem für Calvin Klein und Dolce & Gabbana. Doch abseits der Modewelt hatte er über Jahre mit Suchtproblemen und psychischen Belastungen zu kämpfen. Auf Instagram sprach er wiederholt über Depressionen, persönliche Rückschläge und seine Bemühungen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Kaia Gerber trauert um Bruder Presley: „Ich wurde geboren, um dich zu lieben“

Auch Presleys jüngere Schwester Kaia Gerber hat sich auf Instagram von ihm verabschiedet. Die 25-Jährige veröffentlichte ein Video aus ihrer Kindheit, auf dem die beiden gemeinsam tanzen. Dazu teilte sie einen mehrseitigen Brief an ihren großen Bruder, den sie darin mit seinem Spitznamen „Prez“ anspricht.

Was sie an sich selbst immer am meisten gemocht habe, schreibt Kaia, sei es gewesen, seine Schwester zu sein. Ihre Liebe zu ihm habe sie von Anfang an begleitet. „Ich wurde geboren, um dich zu lieben. Ich werde sterben und dich noch immer lieben. Etwas anderes gab es nie.“

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Wie sie ohne ihren Bruder weiterleben soll, weiß Kaia noch nicht. Sie müsse erst lernen, ihn zu lieben, ohne ihn sehen zu können, und ihm nahe zu sein, ohne ihn anrufen zu können. Presley sei ihr bester Freund gewesen, ihr Beschützer und „die eine große Liebe meines Lebens“.

Am Ende ihres Briefes erinnert sie daran, dass Presley als ihr älterer Bruder immer alles zuerst erlebt habe. Auch diesmal sei er ihr vorausgegangen. „Du bist immer zuerst gegangen. Und ich wünschte wirklich verdammt noch mal, du wärst dieses Mal nicht zuerst gegangen.“