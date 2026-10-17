Sänger Pietro Lombardi sieht auf seinem rechten Auge nur noch zu 40 Prozent. Das berichtet der 34-Jährige im Podcast „Patchwork Boys“ mit Oliver Pocher. Sein Arzt drängt auf eine schnelle Behandlung, denn im schlimmsten Fall könnte Lombardi das Sehvermögen auf dem Auge vollständig verlieren.

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Vor rund zwei Jahren hatte sich Lombardi die Augen lasern lassen, um ohne Sehhilfe auszukommen. Zunächst schien der Eingriff erfolgreich: „Ich habe klar gesehen“, erinnerte er sich. Doch seit Wochen hat der Sänger Probleme mit seinem rechten Auge.

Weil er auf dem rechten Auge zunehmend schlechter sehen konnte, suchte Lombardi schließlich einen Arzt auf. Zunächst habe er gedacht, ein Fremdkörper könne die Beschwerden erklären. Dass er überhaupt einen Termin vereinbarte, unterstrich er im Podcast mit den Worten: „Ich gehe wirklich nur zum Arzt, wenn es ernst ist. Ich gehe da nicht zum Spaß hin.“ Bei der Untersuchung stellte sich nach seinen Schilderungen heraus, dass die Sehkraft auf dem rechten Auge auf 40 Prozent gesunken ist. Zudem sei die Hornhaut stark ausgedünnt.

Augenarzt drängt auf schnelle Behandlung

Der behandelnde Arzt habe ihm deutlich gemacht, dass rasches Handeln notwendig sei. „Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell was machen, sonst wird es immer schlechter“, zitierte Lombardi den Mediziner. Sollte sich die Sehkraft weiter verschlechtern, könnte er sie auf dem betroffenen Auge vollständig verlieren.

Wie ernst er die Situation einschätzt, machte der Sänger im Podcast ebenfalls deutlich: „Unter 20 Prozent bist du theoretisch blind auf dem Auge.“

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Pietro Lombardi muss über Behandlung entscheiden

Als mögliche Maßnahme steht nach den Angaben Lombardis das operative Einsetzen einer speziellen Kontaktlinse im Raum. Eine Entscheidung über die Behandlung hat Lombardi bislang nicht getroffen. Als Nächstes soll er sich in einer Augenklinik in Köln vorstellen.

Der Sänger hofft, dass sich sein Sehvermögen stabilisieren lässt. „Es darf einfach nicht schlechter werden. Ich muss jetzt überlegen, was für mich das Sinnvollste ist“, sagte er.