Am Nürnberger Flughafen sorgte am Dienstagmittag ein Alarm für einen Polizeieinsatz. Grund dafür war eine anfänglich nicht bestätigte, „mutmaßliche Luftnotlage“. Wenig später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: „Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht“, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Ursache für den Alarm laufen. Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

Alarm am Flughafen Nürnberg: Passagiermaschine sicher gelandet

„Die Passagiere sind noch drin“, sagte ein Polizeisprecher kurz nach der Entwarnung. „In dem Flugzeug ist alles in Ordnung. Den Passagieren geht es gut, den Piloten geht es gut.“

Der Airport in Bayerns zweitgrößter Stadt war gesperrt worden, nachdem eine mögliche Luftnotlage aus einem von der griechischen Insel Korfu kommenden Linienflieger gemeldet worden war. Ein Flughafensprecher sagte, der Flieger sei sicher gelandet. Nach dpa-Informationen hatte es zuvor einen Notfallcode gegeben. Eurofighter waren laut Flughafensprecher im Einsatz, um die Maschine zu begleiten. Sie hätten inzwischen aber wieder abgedreht.

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung hatten die Kampfjets des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 im bayerischen Neuburg an der Donau das Flugzeug im deutschen Luftraum begleitet. Dort stehen rund um die Uhr täglich zwei Eurofighter als sogenannte Alarmrotte bereit.

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Die Passagiere des Flugzeugs befanden sich nach Polizeiangaben nach der Landung zunächst weiter in dem Flieger. „Wir überprüfen, ob an und in dem Flieger alles in Ordnung ist“, erklärte ein Polizeisprecher zum Vorgehen der Einsatzkräfte. Details zu den Einsatzzahlen wollte er nicht nennen, es seien aber Spezialkräfte beteiligt gewesen.

Flughafen Nürnberg: Mögliche Drohnensichtung stört nächtlichen Flugverkehr

Schon in der Nacht gab es Auffälligkeiten an dem Flughafen in Bayern. Eine mögliche Drohnensichtung hatte den Flugverkehr zeitweise gestört. Drei Piloten meldeten unabhängig voneinander ein Objekt, das sie während des Starts oder der Landung gesehen hatten, wie die Polizei in der bayerischen Stadt mitteilte. Dabei könnte es sich laut den Angaben um eine Drohne gehandelt haben.

Die Sichtungen erfolgten demnach zwischen 02.00 und 04.00 Uhr. Die zuständige Grenzpolizei suchte daraufhin in Abstimmung mit dem Flughafen und der Deutschen Flugsicherung nach dem gemeldeten Objekt. Währenddessen kam es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.

dpa/afp/jcst