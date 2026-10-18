Was für ein Auftritt: Jahrelang hat Heidi Klum ihre jüngste Tochter aus dem Modegeschäft herausgehalten. Doch vor wenigen Tagen strahlte das Klum-Duo im grellen Pariser Scheinwerferlicht: Mutter und Tochter Lou Sulola Samuel (17) zeigten sich beim Besuch der berühmten Pariser Fashion Week – und schon bekam die Modewelt Schluckauf.

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Die Frau Mama in einem schwebenden weißen Ensemble wirkte beim Begehen des roten Teppichs geradezu engelsgleich. Die Tochter dagegen eher irdisch in einem Minikleid, ein wenig rosa, ein wenig bräunlich, das als Traum aus „Acid-Wash-Denim mit Peplum-Taille“, was so etwas wie „Schößchen“ heißt, beschrieben wurde. Dazu Plateau-Schuhe im Blumen-Look.

Lou Klum bei der Pariser Fashion Week: Der Auftritt

Ein Wow-Effekt, der aufhorchen ließ: Wer bitte ist diese Klum-Tochter? Bisher war sie höchstens auf Klum-Halloweenpartys erblickt worden, auf denen Heidi gern vom Glamour-Outfit in Höllenkostüme à la Riesenwurm wechselte. In Paris nun wirkte Lou Klum mehr als zufrieden mit der Mutter-und-Kind-Kür unter Scheinwerfergeglitzer. Wird der Klum-Clan um ein Model reicher?

Heidi Klums Herz schlägt ja seit Ewigkeiten für den Catwalk. Und auch Heidis Älteste, Leni (22), Tochter des italienischen Formel-1-Managers Flavio Briatore – und nicht wie Lou und die anderen Geschwister Kinder von Sänger Seal –, läuft sich als Modeltochter längst Blasen in den Schuhen ihrer Mutter: ob bei Dolce & Gabbana – und nicht zu vergessen bei der gemeinsamen Dessous-Show mit Heidi. Auch die Krankheitsvertretung für die Klum-Chefin bei „GNTM“ hat Lou auch noch im Portfolio.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? Immerhin liegt auch Bruder Henry Samuel (21) das Familienmodell des Modelns wohl ebenfalls im Blut: Im Januar 2025 lief er erstmals bei den Couture-Schauen in Paris über einen Laufsteg. Und nun Lou? Über ihre Ambitionen war bisher nicht viel bekannt. Aber: Im Interview mit der „Vogue Germany“ sagte Lou am Rande der Fashion Week: „Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer irgendwie im Rampenlicht stand, eigentlich seit meiner Geburt. Das gehört bei meinen Geschwistern und mir einfach dazu.“ Es sei auch super, dass sie sich jetzt offiziell zeigen könne, „anstatt nur herumzulaufen und fotografiert zu werden“.

Heidi Klums Kinder: Leni, Henry und Lou im Modegeschäft

Lou Sulola Samuel, in Los Angeles geboren, hat einen sprechenden Namen: Sulola bedeutet so viel wie „Große Familie“. Der Name stammt aus Nigeria. Vater Seal hat neben brasilianischen auch nigerianische Wurzeln. Im Gegensatz zu den Brüdern Henry (21) und Johan (18) scheint sie das musikalische Talent ihres vierfach Grammy-prämierten Vaters geerbt zu haben.

Gern fällt dann die Anekdote, wonach der Papa sie sogar schon mit auf die Bühne genommen hatte. 2018 war das, da war sie also noch ein Kind, als sie ihn bei Stevie Wonders „Superstition“ auf dem Klavier begleitet hatte. Lange her, egal, sie habe einfach seinen Sinn für Melodie und Rhythmus geerbt. Sie schreibe supergern eigene Songs. Sie spiele genauso gern mehrere Instrumente. Sie tanze für ihr Leben gern. Und bei all dem sei sie – von wem auch immer sie das wohl hat – auch noch eine Vorzeigeschülerin. Lou ist einfach, so die Mama: anders!

Wird sie der berühmten Mutter auf den Laufsteg folgen? Lou Samuel bei der Fashion Week in Paris. © Getty Images | Ferda Demir

Was Heidi Klum über Lou sagt

Wie begeistert die Mama von ihrer Jüngsten ist, klingt dann in einem Interview mit der „Gala“ von 2021 so: „Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte. Wie Kinder eben so sind. Sie war als Kleinkind eher ruhiger und hat ihren Geschwistern viel zugehört. Irgendwann ist es dann aus ihr herausgeplatzt. Jetzt bekomme ich es umso mehr zu hören. Sie korrigiert mich immer, wenn ich etwas falsch sage.“

Tom Kaulitz als Stiefvater: Wie er zu Heidi Klums Kindern steht

Sänger Seal ist für Heidi längst Geschichte. Sieben Jahre lang galten sie als Vorzeigepaar auf sämtlichen roten Teppichen der Welt. Das Liebes-Aus kam 2012. In zig Zeremonien hatte das Paar versucht, die Liebe neu zu beleben. Erfolglos.

Seit 2019 ist Heidi Klum mit Tom Kaulitz verheiratet, der in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ verriet, wie sehr ihm das Leben mit Heidi und Lou und den anderen Kindern gefalle. Gut, natürlich. Und dass er nun auch schon mal eine neue Rolle annehme. Nämlich die des strengen Schwiegervaters. Wenn die Kinder einen potenziellen Partner mitbringen, würde er sie durchaus mit direkten Fragen löchern, wie „Was machst du beruflich?“ oder „Wie lange kennst du mein Kind schon?“, um sie genau abzuchecken. Tom hat keine eigenen Kinder. Dabei hatte er schon einen Namen für seine Tochter ausgesucht: „Nala“, wie er verriet. „Nala“ aus „Der König der Löwen“.

Die Eltern Heidi Klum und Seal mit ihrer Tochter Lou auf dem Arm. © FilmMagic | Felix Magno

Aber sei’s drum. Jetzt lebe er eben in der kalifornischen „Villa Kunterbunt“, und da sei immer was los. In einer Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills“ unterhielten sich Bill und Tom Kaulitz auch über Lou und Johan, als sie noch Teenager waren. Sie hätten zusammen im Restaurant gesessen, als Tom fragte, was die Leute wohl so denken, „wer WIR sind“. Bill meinte: ein schwules Paar mit adoptierten Kindern. Lou, damals 15 Jahre alt, antwortete: eine Gruppe von Freunden. So was kann doch einen Stiefvater nur freuen.

Und was ist die Mutter für sie? In einem Interview im April 2025 in New York wurde Lou gefragt, wer ihre größte Fashion-Inspiration sei: „Meine Mama“, sagte Lou voller Inbrunst. Eine Mama, die als Model-Mama bekanntlich unzählige Türen dieser Welt öffnen kann.