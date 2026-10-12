„Im Namen der Familie“ spricht Cem Anhan, Bruder des 40-jährigen Rappers Haftbefehl, in einem am Montag veröffentlichten Video auf Instagram. Cem, auch unter dem Künstlernamen Capo bekannt, teilt darin mit, dass Haftbefehl unter „ärztlicher Aufsicht“ stehe und sich auf seine Gesundheit konzentrieren müsse.

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Gemeinsam mit dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, habe die Familie deshalb entschieden, die geplanten Konzerte in Berlin und Düsseldorf abzusagen. „Wir wissen, dass viele jetzt enttäuscht sind und es tut uns umso mehr leid.“ Die Familie bitte aber, diese Entscheidung zu respektieren „und ihm seine Zeit zu geben, die er jetzt braucht“.

Mehr als 1,2 Millionen Menschen folgen Haftbefehl auf Instagram. Zu sehen ist dort bislang nur ein Beitrag, nämlich das Video von Cem Anhan.

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Haftbefehl spricht offen über Drogenprobleme und zieht sich zurück

Bereits im vergangenen Juni hatte der Rapper nach mehreren kurzfristig abgesagten Festivalauftritten aus gesundheitlichen Gründen eine Pause angekündigt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor waren mehrere Termine abgesagt worden.

Zur Begründung hatte Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, auf die Netflix-Doku über ihn verwiesen, in dem er offen über Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums berichtet hatte. Die dadurch entstandene Aufmerksamkeit habe ihn zusätzlich stark belastet.

Im September stand Haftbefehl nach seiner Pause wieder auf der Bühne. In Frankfurt am Main gab er ein Konzert zusammen mit mehreren Rappern, darunter Olexesh, Veysel, Kardo und Milonair. Er sang keinen Song allein, sodass unklar blieb, wie groß sein Anteil war. Über Mund und Nase trug er eine schwarze Maske, die er schon seit längerer Zeit in der Öffentlichkeit trägt. Seine Nase sei durch den Kokainkonsum stark geschädigt, hieß es zur Begründung, weshalb auch Operationen nötig gewesen seien.

pau mit dpa