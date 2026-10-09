17 Jahre lang gehörte Heinz Marecek zu „Die Bergretter“ – jetzt nimmt seine Geschichte eine tragische Wendung. Der 81-jährige Schauspieler verlässt die ZDF-Serie. Seine Figur Franz Marthaler stirbt in der neuen Staffel den Serientod.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

„Aus dramaturgischen Gründen geht die Geschichte der Rolle Franz Marthaler in der neuen Staffel ‚Die Bergretter‘ zu Ende“, erklärte eine ZDF-Sprecherin auf Anfrage von t-online. Der Sender verabschiede sich von Marecek und danke ihm für die Zusammenarbeit in 17 Jahren, in denen er mit seinem Humor und seiner unverwechselbaren Art für viele heitere Momente gesorgt habe.

Schauspieler Heinz Marecek (l.) wird die ZDF-Serie "Die Bergretter" bald plötzlich verlassen. (Archivbild aus dem Jahr 2015) © picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com | Martin Huber

„Die Bergretter“: Wann Heinz Mareceks Abschied läuft

Wie Franz Marthalers Geschichte endet, verrät bereits die Beschreibung der 18. Staffel. In der dritten Folge mit dem Titel „Bruchstelle“ müssen die Bergretter eine Frau retten, die nach einem Steinschlag im Dachsteingebirge in Lebensgefahr gerät. Während das Team versucht, ein weiteres Unglück zu verhindern, kündigt die Folgenbeschreibung einen weiteren Schicksalsschlag an: „Während das Team versucht, ein weiteres Unglück zu verhindern, muss es den unerwarteten Tod von Franz verarbeiten.“

Die Folge wird am 12. November im ZDF ausgestrahlt. Die neuen Episoden der 18. Staffel starten bereits am 29. Oktober.

Heinz Marecek prägte die Serie seit der ersten Folge

Marecek war von Anfang an Teil der ZDF-Serie. Seit 2009 spielte er Franz Marthaler, den Vater von Andreas Marthaler, der von Martin Gruber verkörpert wurde. Während Gruber die Serie 2014 verließ, blieb Marecek als Pensionsbesitzer weitere zwölf Jahre dabei.

Seine Figur musste bereits schwere Verluste verkraften: 2014 starb Sohn Andreas bei einem Rettungsversuch. In der 13. Staffel kam auch seine Partnerin Johanna Marquart ums Leben. Nun endet auch Franz Marthalers eigene Geschichte.

Diese Darsteller sind noch von Anfang an dabei

Mit Mareceks Abschied verliert „Die Bergretter“ ein weiteres Gesicht aus der Anfangszeit. Robert Lohr, Stefanie von Poser und Markus Brandl gehören weiterhin zum Cast und sind damit die drei verbliebenen Darsteller, die bereits seit dem Start der Serie dabei sind.

Brandl hatte zwischenzeitlich eine Auszeit genommen und kehrte 2022 fest zur Serie zurück. Mit dem Ende von Franz Marthaler geht für die langjährigen Zuschauerinnen und Zuschauer nun eine weitere Ära der „Bergretter“ zu Ende.

mkx