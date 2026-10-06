17 Jahre schon ist Igor Jeftić als Kommissar Sven Hansen bei den „Rosenheim-Cops“ mit von der Partie (neue Staffel ab dem 6. Oktober, 19.25 Uhr im ZDF). Dabei kommt es für den 54-Jährigen immer wieder auch zu hochpeinlichen Momenten, wie er im Interview erzählt. Vielleicht wäre er mit seinen körperlichen Fähigkeiten aber auch geeignet, auf den Spuren von Bruce Lee zu wandeln. Effektiv gibt es für ihn nur einen Schwachpunkt: Der Schauspieler ist ein Morgenmuffel.

Medienberichten zufolge haben Sie sich über die Drehbedingungen bei „Die Rosenheim-Cops“ beklagt.

Igor Jeftić: Das bezog sich auf den frühen Drehbeginn. Ich bin einfach kein Morgenmensch. Ich finde es grausam, um fünf Uhr in der Früh aufstehen zu müssen. Daran werde ich mich nie gewöhnen, und wir drehen – mit Unterbrechungen – von April bis November. Später anfangen möchte ich allerdings auch nicht, so habe ich nach dem Dreh noch etwas vom Tag. Das ist ein Kampf, den ich mit mir selbst ausfechten muss.