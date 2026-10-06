Während eines Lufthansa-Fluges vom kolumbianischen Bogotá nach Frankfurt hat ein Passagier randaliert. Nach Angaben der Frankfurter Polizei soll der 33-Jährige unter anderem mehrfach an der Flugzeugtür gerüttelt haben. Die Aufforderung des Flugpersonals, das zu unterlassen, soll er ignoriert haben. Bordpersonal und zwei Passagiere hätten das Verhalten schließlich unterbunden.

Randalierer auf Lufthansa-Flug droht nun Strafverfahren

Nach der Landung sei der Mann festgenommen und aufgrund seines Zustandes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Gegen ihn wurde den Angaben zufolge zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr eingeleitet.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Die Lufthansa bestätigte den Vorfall auf Anfrage grundsätzlich, nannte aber keine Details. Die Crew habe die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, sodass der Flug planmäßig fortgesetzt werden konnte, erklärte eine Sprecherin. Es handelte sich demnach um den Flug LH543 mit Landung am Montag.

dpa