Vor der Ostküste der USA sucht die Küstenwache nach einem vermissten Kleinflugzeug. Am frühen Samstagmorgen Ortszeit brach der Kontakt zu der Maschine ab. Das teilte die Küstenwache im Nordosten der USA mit und berief sich dabei auf die Luftfahrtbehörde FAA.

An Bord des Flugzeugs sollen sich sechs Menschen befunden haben. Suchtrupps fahnden nun sowohl auf dem Wasser als auch aus der Luft nach der Maschine.

Flugzeug über dem Atlantik: Signal der Gulfstream G100 reißt ab

Nach Daten des Flugdienstes Flightradar24 startete die Maschine des Typs Gulfstream G100 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen C-GRJP um 00:41 Uhr von Bermuda aus. Nach gut einer Stunde brach das Signal des Flugzeugs ab, die Aufzeichnung endet abrupt über dem Ozean. Die Maschine sollte nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts fliegen.

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Registriert ist die Maschine auf Latitude Air Ambulance, ein Unternehmen mit Sitz im kanadischen Hamilton. Die Firma verfügt nach eigenen Angaben über zehn Flugzeuge und bietet medizinische Evakuierungs- und Rückholflüge an. An Bord seien zwei Piloten, zwei medizinische Mitarbeiter, ein Patient und ein Familienangehöriger gewesen, so ein Sprecher des Betreibers.

dpa/afp